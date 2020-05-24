Недавно наши турецкие коллеги обратили внимание на то, что в одной из предыдущих статей мы написали, что Эрдоган всунул Путину в спину ятаган. Так вот, коллеги поправили меня и сказали, что Эрдоган Путину никогда бы такого не сделал. Марать ятаган об это ничтожество, никак нельзя, а вместо этого, он воткнул в него нож для разделки баранов. Что же, им виднее и пусть будет именно так. Тем не менее, Эрдоган продолжает это делать и дальше, и уже идет совсем интересная информация, которая пока требует подтверждения. Но на этом ножи не закончились.

Как известно, недавно Украина сделала нечто подобное и в уникальном стиле. До этого момента еще никто не вытрушивал из Газпрома такой огромной суммы, почти 3 миллиарда долларов, и Украина стала первой. Она показала как это делается и по этим следам пошла Польша, отсудившая у Газпрома за то же самое 1,5 миллиардов долларов.

Правда, в отличие от Украины, поляки пока не торопятся арестовывать европейские активы РФ, и сделают это так и тогда, когда им это будет выгодно, поскольку они сейчас раскладывают собственный европейски пасьянс. В крайнем случае, у них есть вариант взыскания, которого уже не было у Украины. Польша до сих пор закупает российский газ по долгосрочному контракту, истекающему примерно через год. Варшава может просто не заплатить за последние поставки ровно эту сумму и помахать Газпрому рукой. Так что поляки отрабатывают удар ножом в спину без спешки и со смаком.

Но вот на днях закончилась куда более масштабная эпопея, которая грозит российской нефтянке, да и самой РФ, окончательным и бесповоротным коллапсом. То самое долгое дело по поводу грабежа ЮКОСа, о котором уже многие забыли, вышло на финишную прямую.

Просто напомним, что в начала нулевых годов путинская братва ни за что посадило в тюрьму главу компании Михаила Ходорковского и изъяла нефтяные активы Юкоса в пользу Роснефти.

Так вот, буквально несколько дней назад окончательно закончилась эпопея рассмотрения иска Ходорковского к РФ и суд вынес решение, из которого следует, что на момент осуждения истца, его действия, по национальному законодательству, не являлись ни преступлением, ни правонарушением.

Просто для справки. По большей части Европейский суд удовлетворяет иски на основании нарушения национальных процессуальных норм рассмотрения дела, что лишает истца права на справедливый суд. В данном же случае решение указывает на то, что истец был осужден за действия, которые в принципе ничего не нарушили. То есть, Европейский Суд вынес редкое решение, указывающее на полный судебный произвол в РФ.

Не углубляясь в детали всей эпопеи, которая была не только в Европейском суде, де-юре подтверждено, что Путинский режим репрессировал своих бизнесменов и отнял их имущество. Тем самым снимается с мертвой точки давнее решение, по которому РФ уже обязана выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов компенсации.

Поскольку все судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с этим узлом, уже закончены, то начинается стадия реализации решений. По идее, эти решения должны быть узаконены в РФ, где Верховный Суд, получив решение Европейского Суда, должен снова открыть дела по вновь выявленным обстоятельствам и вынести новый приговор, в соответствии с решением европейской инстанции. Если этого не произойдет, РФ еще раз подтвердит, что там уже нет речи о судебной системе, со всеми вытекающими последствиями.

Но невзирая на то, как там отреагируют на это решение, отказ РФ исполнить решения международных судов, приведет к аресту имущества РФ, находящегося за ее границами. А как мы уже видели, Украина довольно успешно проделывала этот номер, хотя сумма взыскания была почти в 20 раз меньше.

Похоже на то, что в течение месяца-двух начнется арест всего, что прямо или косвенно принадлежит РФ, в том числе – недвижимость, активы в различных предприятиях и так далее. Так что желающие что-то воткнуть Путину в спину будут вынуждены занимать очередь или втыкать это в других местах. Пока россияне это не почувствовали, но это дело нескольких недель, а потом они не раз вспомнят своего лысого многоходовщика и то, куда он завел их страну балалаек и матрешек.