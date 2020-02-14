Буквально пару дней назад в Сети появилось сразу два сообщения о том, что процесс превращения РФ в полицейское государство идет полным ходом. Можно сказать, что сообщения оказались диаметрально противоположными по форме, но идентичными по сути. Они показали, что там полностью уничтожили даже какие-то жалкие ошметки свободы, которые там иногда встречались, в самых неожиданных местах.

Иже давно всем россиянам известно, что товарищ майор может прочитать их личную переписку, посмотреть фотографии или даже зафиксировать лайки, опрометчиво оставленные не в том месте. Но тогда у каждого была надежда, что народу много, за всеми не уследишь и если ты ничем особым не засветился и "не принимал участия", "не выступал", "не поддерживал" и боже упаси – не критиковал, то в общем, вероятность того, что контора прочитает твою переписку была не очень большой.

Но вот ситуация изменилась и кардинально. Похоже на то, что контора таки закупила нужное оборудование, которое способно фиксировать и автоматически анализировать весь трафик в режиме реально времени. Робот имеет алгоритмы, по которым просеивает весь поток данных и по определенным критериям, выделяет из него то, что может представлять интерес для конторы. Причем, делается это просто онлайн и со всеми связями, от кого-кому, с кем еще и так далее.

Такое положение дел сложилось еще летом, но гласности это предано только сейчас. Оказывается, все провайдеры тогда получили конторское предписание установить соответствующее оборудование, и скорее всего, за полгода оно уже давно смонтировано, запущено в работу и фильтрует все прямо сейчас. А публике это стало известно благодаря такому тексту, вылившемуся в Сеть:

"Федеральная служба безопасности направила интернет-сервисам письма, в которых потребовала установить специальное оборудование, позволяющее просматривать переписки жителей России".

А потом, из источников, пожелавших остаться неизвестными, но работающих в провайдерских организациях, стало известно о том, что меры эти приняты повсеместно и речь идет о доступе не только и не столько "постфактум", а именно в режиме реального времени.

В общем, клетка захлопнулась, и как только это случилось, пошли запреты, предупреждения и уголовные дела по самым различным поводам. Но самым примечательным запретом оказался тот, что касался их скрепного символа – георгиевской ленточки. Казалось бы, они там все притрушенные этими ленточками, как и лозунгами "На Берлин" или "Можем повторить", то как же запрет может коснуться такого предмета? А очень просто. Ниже – цитата, которую стоит прочесть внимательно:

"Роскомнадзор потребовал от популярного ресурса “Луркоморье” (Lurkmore.ru – неформальная и фривольная интернет-энциклопедия) удалить изображение с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.

Мы успели добыть это фото, пока его совсем не потерли. Вот оно:

Как сообщил один из основателей проекта Давид Хомак, Роскомнадзор потребовал удалить эту картинку на основании того, что она “выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции, официальным государственным символам России и главе государства".

И вот тут возникает несколько вопросов. Основной, конечно выглядит так: "Если ленточку нельзя наматывать на пенис, то зачем она вообще нужна?" Но этот вопрос очевидный, а есть еще скрытые вопросы, а некоторые из них даже опасные. Например: "А на какие фрагменты тела ее можно наматывать?" Ну а если кто-то надумает ее не наматывать, а наоборот – запихнуть в неожиданное место, тогда что? Ведь запретили только на пенис вязать, а туда запихнуть значит можно?

Но в своем пояснении пагубности указанной картинки, есть кусок текста, который можно понимать как угодно. Еще раз и внимательно. Значит, завязанная на пенисе георгиевская ленточка: "выражает явное неуважение к… главе государства". И вот тут хочешь – не хочешь, приходится догадываться, что же именно оскорбляет главу, ленточка или пенис? А ответ есть и он – в песне харьковских болельщиков. Отсюда вывод: Роскомнадзор хорошо знает слова этой песни, потому и выдал такой запрет.

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