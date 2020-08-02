1. “Крим — це тимчасово окупована територія України, але ми обов’язково повинні повернутися додому. Бо навіть десятирічний Сашко з Севастополю так вважає. #CrimeaIsUkraine”, — написал житель Севастополя и опубликовал фото детского рисунка.

2. В рамках ежегодного всеукраинского “Мотопробега Единства” байкеры (настоящие, а не путинские косметички) привезли на админграницу оккупированного Крыма с Херсонщиной украинский и крымскотатарский флаги. Украинский флаг передали военные, которые находятся на Донбассе.

3. 30 июля 2020 года джемаат встретил из родильного дома супругу и новорождённого сына политзаключенного Вадима Бектемирова. Мальчик Ахмад появился на свет 26 июля, когда его отца уже не было рядом. Крымского татарина, наряду еще с шестью крымчанами, оккупанты задержали после обысков 7 июля 2020 года.

4. Я ждал, что это случится. Кизяк в камуфляже, который сторожит форосский пляж, накинулся с нагайкой на понаехавших рашистов. Кизяк заявил, что “пляж — лечебный, и искупаться разрешит, если туристы заселятся в "Форос" за двести тысяч рублей”.

5. На крымском ватном паблике прокомментировали атаку кизяка на руссо туристо: “С каждым днём новости все больше вводят в состояние шока”, “Гоблинат во всей красе”, “Это не гоблинат, а казачество, которому отданы пляжи, рынки и т.д. — за "верное служение отечеству"…”, “Крымское казачество — личная гвардия гоблина”, “Возможно, но и в Севастополе им отдан рынок 5-ого км, водная инфраструктура, пляжи и т.д.”, “Вот это да… Ну херой, что скажешь, на женщину махать при ребенке. Что скажут представители Фороса? Опять — я не я и рожа не моя?”, “Все побережье захапали, везде заборы, охрана. Толстосумов много, а Крым не резиновый”.

6. Российские оккупанты в ходе очередных военно-террористических учений провели “артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки “Опук”.

7. В МИД россии назвали “антигуманитарными” действия Киева по прекращению поставок воды в Крым. А оккупацию Крыма, которая привела к перекрытию Северо-Крымского канала, “антигуманитарной” не назвали, зато вновь обвинили жертву своей агрессии “в нарушении норм международного права”. Оккупанты также призвали ЕС “отказаться от практики визовой дискриминации крымчан”. Напомню, что все крымчане являются гражданами Украины, и никакой визовой дискриминации не чувствуют — у нас безвиз. Но дискриминация есть со стороны россии, которая, прикрывшись пандемией, сделала все возможное, чтобы крымчане не могли оформить украинские паспорта (оккупанты выпускают за пределы крымского гетто сейчас только один раз, а для оформления паспорта нужны две поездки на материк).

8. Воды в реке Кача совсем йок! Бахчисарайское водохранилище Эгиз-Оба — на дне. Гоблины и консоль втирают нам, что “эта засуха — вторая за 150 лет”. Детки, я давно живу! Я знал и более засушливые годы в Крыму! Вы выкачали воду из недр, и дальше продолжаете выкачивать. Родники засохли, Кача засохла. В этом причина! На фото виден синий агрегат — это насос, который раньше рассаду в теплицах поливал.

9. Дерибан Крыма не сбавляет обороты: коллаборанты по указанию Кремля подарили Чечне очередной санаторий в живописном уголке Алушты вместе с тремя гектарами земли — “в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом”. В этом месте грозятся построить что-то новое, а потом дети Чечни будут отдыхать. Или не дети. А с “укреплением отношений с братским чеченским народом” проблем нет: понаехавшие оттуда занимаются отжимами, похищениями, вымогательством и избиениями… Как могут, так и укрепляют.

10. Санкции только на пользу: оккупационная дирекция заповедников Крыма сообщила о блокировке их сайта сервисом Google. Наш крымчанин прокомментировал эту новость так: “Нет у них сайта. Эти рукожопы старый сайт поломали, а новый до сих пор не слепили. На Гугле же у них лежала форма (GoogleDocs) для заполнения и отправки заявок на посещение леса, вот этот аккаунт с ней им и заблочили”.

11. Стремительный рост продолжается: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 5. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1590 человек, в том числе 349 в Севастополе. Умерло 44 человека, в том числе 9 — в Севастополе.

12. Капец, лапти сделали невозможное — деклассировали священное для Крыма слово “ТУРИСТ”. На паблике Судака поговорили о наболевшем: “Уважаемые отдыхающие с мокрыми жопами, которые едут на маршрутке из аквапарка, неужели вам трудно переодеться на пляже? Раздевалки там есть. Из-за вас приходится людям ездить стоя, и потом сами же обижаетесь на грязные сиденья!”, “Это же МОЧА. Расеянцы-засцанцы”, “Да, согласен, ебланчеги есть везде”, “Есть такая порода людей — русские свиньи”.

13. СССР был так прекрасен и надёжен, что люди, не думая, занимали очередь, едва завидев её, и только потом спрашивали: “А что дают!?”, так как были уверены в высоком качестве советских товаров!

P.S. Рашисты после атаки кизяка с нагайкой написали у себя в соцсетях: “Ребята — это дно!”. Рашисты, именно вы притащили это дно к нам из своих мухосрансков, причем вместе с кизяками. И вообще, чего жалуетесь, представьте, что творили бы с вами бандеры или солдаты НАТО. Так что, принимайте нагаечные плети как должное. Это ваши плети на ворованной вами земле, и вы это заслужили. И у этого дна есть вполне ёмкое название — русский мир. Ваш русский мир, родная для вас говень, ваши порядки и ваш уклад жизни, от которого нас воротит!