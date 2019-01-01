Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живим однорічного малюка. Відео порятунку

У Магнітогорську, де 31 грудня стався частковий обвал житлового будинку через вибух побутового газу, з-під завалів дістали живу дитину.

Однорічний малюк пролежав там більше доби, повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський у Telegram-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

"11-місячна дитина знайдена живою під завалами! Готується реанімація. Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що вона була в ліжечку і тепло закутана", – написав Дубровський.

Малюка звуть Іван Фокін. Він залишився у квартирі №325. Його батьки також вижили. Цю інформацію 74.ru підтвердила тітка хлопчика. За її словами, мама разом зі старшою трирічною дитиною вибралася з-під завалів, але молодшого сина знайти не змогла.

Відео порятунку дитини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП рухнув цілий під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина – вибух побутового газу.

У мережі також з'явилося відео з моментом вибуху в Магнітогорську.

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