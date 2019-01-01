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Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живим однорічного малюка. Відео порятунку

21.2тЧитати матеріал російською

У Магнітогорську, де 31 грудня стався частковий обвал житлового будинку через вибух побутового газу, з-під завалів дістали живу дитину.

Однорічний малюк пролежав там більше доби, повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський у Telegram-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

"11-місячна дитина знайдена живою під завалами! Готується реанімація. Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що вона була в ліжечку і тепло закутана", – написав Дубровський.

Малюка звуть Іван Фокін. Він залишився у квартирі №325. Його батьки також вижили. Цю інформацію 74.ru підтвердила тітка хлопчика. За її словами, мама разом зі старшою трирічною дитиною вибралася з-під завалів, але молодшого сина знайти не змогла.

Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живого малюка
Новини
Пошуки екстрено призупинені: в Магнітогорську після обвалу будинку виникла нова небезпека
Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живого малюка
Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живого малюка
Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живого малюка
Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живого малюка

Відео порятунку дитини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП рухнув цілий під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина – вибух побутового газу.

У мережі також з'явилося відео з моментом вибуху в Магнітогорську.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
Новини Росіївибух
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Куласова Галина
Куласова Галина
Астахов Александр, там человек 50 с лишним не нашли еще..........
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Астахов Александр
Астахов Александр
Рухнув цілий під’їзд десятиповерхівки о 6-й ранку і лише 8 загиблих? Або в тому Магнітогорську ніхто не живе, або росія, як завжди, бреше. Скоріше друге, бо на російських ресурсах в перші години повідомлялося про 79 загиблих...
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2
1
Куласова Галина
Куласова Галина
Слава Богу. Я все думала про этого малыша. Новости про Магнитогорск читала из-за него. Сегодня думала, что, видимо, не выжил малышок в мороз -26. Реально рада этой новости, хоть я сама - киевская бандеровка. Пусть растет здоровым!
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2 из 7 ответов | показать все
Куласова Галина
Куласова Галина
Ukr Igore, подивимось на тебе, коли твоє пролежить у груді хламу. Але, краще б такий біомусор, як ти, не плодився. Треба бути ЛЮДИНОЮ! Віруючою! Милосердною! Принаймні до дітей, навіть, якщо це - діти недружньої до нас держави. Тільки потвори можуть бажати дитині зла! Подібні потвори палили живих дітей в крематоріях концтаборів. Зло породжує зло. І тільки доброта та милосердя змінять цей світ.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Слава даун, Йди нах. Від тебе ні своїм користі ні нам втрат. Ти чмо паскудне.
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