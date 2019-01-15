Новий вибух будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

Кількість жертв вибуху газу в будинку в російському місті Шахти Ростовської області зросла до двох осіб.

З-під завалів витягнуто тіло загиблої жінки. Невідомою залишається доля трьох мешканців квартири, розташованої поверхом нижче тієї, де стався вибух, повідомляють "Вести.ру".

Уранці 15 січня рятувальники демонтували частину плит у будинку, що частково обвалився, і відновили розбір завалів. Відзначається, що зберігається ризик подальшого обвалу.

interfax.ru

interfax.ru

interfax.ru

interfax.ru

Також місцева влада пообіцяла в найближчі години відновити опалення, подача газу і води в непошкодженому під'їзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

14 січня зранку в місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ в дев'ятиповерховому житловому будинку.

У мережі опублікували фото загиблої жінки – Вікторії Ларикової, її сім'я вижила. Саме в їх квартирі стався вибух.

Причиною вибуху могли бути порушення при експлуатації газового обладнання. Відзначається, що за даними МНС РФ, існує загроза подальшого обвалення будинку. На території введений режим НС.

Будинок був побудований у 1993 році. Всього в ньому 72 квартири.

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