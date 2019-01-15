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Новий вибух будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

2.4тЧитати матеріал російською

Кількість жертв вибуху газу в будинку в російському місті Шахти Ростовської області зросла до двох осіб.

З-під завалів витягнуто тіло загиблої жінки. Невідомою залишається доля трьох мешканців квартири, розташованої поверхом нижче тієї, де стався вибух, повідомляють "Вести.ру".

Уранці 15 січня рятувальники демонтували частину плит у будинку, що частково обвалився, і відновили розбір завалів. Відзначається, що зберігається ризик подальшого обвалу.

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Вибух будинку у Шахтах: опубліковані страшні фото руйнувань
Новий вибух будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

interfax.ru

Новий вибух будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

interfax.ru

Новий вибух будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

interfax.ru

Новий вибух будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

interfax.ru

Також місцева влада пообіцяла в найближчі години відновити опалення, подача газу і води в непошкодженому під'їзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 14 січня зранку в місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ в дев'ятиповерховому житловому будинку.

  • У мережі опублікували фото загиблої жінки – Вікторії Ларикової, її сім'я вижила. Саме в їх квартирі стався вибух.

  • Причиною вибуху могли бути порушення при експлуатації газового обладнання. Відзначається, що за даними МНС РФ, існує загроза подальшого обвалення будинку. На території введений режим НС.

  • Будинок був побудований у 1993 році. Всього в ньому 72 квартири.

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