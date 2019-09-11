"Новий підхід" до СНД: дипломат спрогнозував можливу тактику України

Призупинення процесу денонсації договорів між Україною і Російською Федерацією, Україною та СНД може бути пов'язане із низкою об'єктивних причин.

Найперше це можна пояснити тим, що у нової влади поки немає часу на подібні питання. Таку думку OBOZREVATEL висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

"Складно відповісти однозначно, але об'єктивно їм зараз не до цих питань. Попередня влада згадала про це тільки після трьох років військових дій", – нагадав дипломат.

Підписання договору, ілюстрація Google Images

"Напевно зараз, коли у нас конвеєром випускаються закони, коли Кабмін не до кінця сформований, коли МЗС тільки нещодавно отримав свого керівника, цілком можливо, що це пояснюється тим, що не до цього", – припустив він.

Водночас Грищенко припустив, що з часом справа дійде до перегляду або "нового підходу" угод, підписаних у рамках СНД, "з точки зору інтересів України".

У цьому контексті він зауважив: "Далеко не всі з них погані самі по собі тільки тому, що вони були узгоджені і підписані у рамках цієї структури. Навпаки, чимало з них, напевно, можуть бути корисними. Я думаю, що такий аналіз і перегляд буде в майбутньому".

"Але поки, мені здається, немає часу навіть для цього", – резюмував він.

Нагадаємо, видання "Коммерсант" звернуло увагу на той факт, що після зміни влади в країні фактично призупинено процес денонсації угод із Російською Федерацією та з СНД. Так, станом на листопад 2018 року, як повідомив тодішній глава МЗС Павло Клімкін, було денонсовано 48 документів із близько 400.

Як писав OBOZREVATEL, 21 вересня 2018 року Україна офіційно повідомила Росію про розірвання Договору про дружбу.

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