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13 вересня • оновлено в 15:52
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Новий обмін полоненими: у Кремлі висунули ультиматум Україні

5.2т Читати матеріал російською

У Кремлі не виключають можливості нового етапу обміну ув'язненими, але має бути довга і копітка робота.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Комсомольская правда".

"Це вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже, дуже копіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи... Ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає", – зазначив чиновник.

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Водночас Пєсков зазначив, що російській стороні "набагато більше імпонує" те, що Київ готує "детальну дорожню карту щодо виконання зобов'язань Мінських домовленостей".

Також він додав, що повернення затриманих Росією в Керченській протоці українських кораблів розглянуть у рамках наступних переговорів, але поки це питання на переговорах не піднімалося, передає "РИА Новости".

"Ні, це питання не порушувалося. Ймовірно, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом, це питання має бути озвучене. І лише тоді його розглянуть", – пояснив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Додамо, що українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що Україна вже підготувала і передала Кремлю нові списки полонених у Росії й окупованому Криму.

"Списки громадян України, які перебувають на території Росії й в окупованому Криму, ми вже підготували і передали", – сказала дипломатка під час форуму YES у Києві в п'ятницю, 13 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового етапу переговорів із російською стороною. За його словами, переговори йтимуть як у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, так і на зустрічі глав держав "нормандської четвірки".

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
не Обоз,раньше ты был смешнее...сейчас просто тупее.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Smekalov Sergey, твоя тупизна постоянна.
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филипп филипыч
филипп филипыч
"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали"... нужно теперь что бы Россия подготовила для обмена списки граждан Украины, которые находятся на территории Украины)))
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Lozko Ruslan
Lozko Ruslan
Путин дал домашнее задание нашему Вове
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Lozko Ruslan, ваш Вова кто?
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