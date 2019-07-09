Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною

Президент Росії Володимир Путін знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика.

Так, лідер РФ зустрівся в Єкатеринбурзі з багатодітною родиною. Відповідні відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Путін раз у раз гладив маленького Володимира і годував його. Однак дитині дісталася лише упаковка від кексу.

Путін торкався нового хлопчика Twitter Дмитра Смирнова

У користувачів кадри викликали бурхливу реакцію, враховуючи інциденти, які вже були у президента Росії.

"Хлопчиків собі вибирає", "А був би старший, Путін би в живіт цілував?", "Негайно приберіть педофіла від дитини!", "Бачу, як упир простягнув свою лапу до малюка. Цей же упир кілька років тому цілував у живіт іншого хлопчика, старшого за цього", "Біжи, пацан", – написали в коментарях.

"Що це з ним? - Учора перші три кроки зробив. - Упав? - Упав! - Ай-яй-яй!": Путін зустрівся в Єкатеринбурзі з багатодітною родиною Сиропятових, з якими познайомився на врученні орденів Батьківська слава pic.twitter.com / IaQY7Y7eEe - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 липня 2019 р

"Я думав папірець з'їсть": Володимир Володимирович, маленький Володимир і смачна папірець від кексу pic.twitter.com/If0fvORip1 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 липня 2019 р

Володимир і Володимир Володимирович pic.twitter.com/llwj2NZRFs - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня 2006 року вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами біля Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

Незабаром він знову поцілував дитину – цього разу в лоб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.