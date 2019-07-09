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Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною

5.7т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика.

Так, лідер РФ зустрівся в Єкатеринбурзі з багатодітною родиною. Відповідні відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Путін раз у раз гладив маленького Володимира і годував його. Однак дитині дісталася лише упаковка від кексу.

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Путін торкався нового хлопчика

Путін торкався нового хлопчика

Twitter Дмитра Смирнова

У користувачів кадри викликали бурхливу реакцію, враховуючи інциденти, які вже були у президента Росії.

"Хлопчиків собі вибирає", "А був би старший, Путін би в живіт цілував?", "Негайно приберіть педофіла від дитини!", "Бачу, як упир простягнув свою лапу до малюка. Цей же упир кілька років тому цілував у живіт іншого хлопчика, старшого за цього", "Біжи, пацан", – написали в коментарях.

Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною
Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною
Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною
Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною
Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною
Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною
Новий хлопчик? Путін знову відзначився дивною поведінкою з дитиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня 2006 року вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами біля Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

Незабаром він знову поцілував дитину – цього разу в лоб.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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