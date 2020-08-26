В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа.

Путин победил на свободных и честных выборах.

В Чечне восстановлена территориальная целостность России.

В НТВ пришел эффективный менеджмент.

Подводная лодка утонула.

Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.

Щекочихин чем-то заболел и умер.

У некоторых зрителей мюзикла "Норд-ост" обнаружились проблемы с дыханием.

В Беслане загорелась школа.

Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.

Литвиненко попил чай и умер.

Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаях умерли от внезапного кровотечения.

Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.

В Сибири наблюдалось подтопление.

В Сибири ощущалось задымление.

Магнитский повел себя неадекватно и умер.

Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.

Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.

Американцы пытались получить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.

Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.

Крым вернулся в родную гавань.

Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.

Украинские фашисты сбили малазийский лайнер и пытались замести следы.

Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.

Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.

Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.

Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.

Путин победил на свободных и честных выборах.

Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.

Россия победила коронавирус.

Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.

Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.

Продолжение следует.

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