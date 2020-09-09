Навального отруїли новою версією "Новачка", він вижив дивом – німецьке ЗМІ

Дар'я Дурова Новини Росії 21:58, 9.09.2020 Оновлено: 22:00, 9.09.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний новою, більш небезпечною версією отруйної речовини "Новачок" і дивом залишився живий.

Про це повідомляється в матеріалі німецького видання Die Zeit. Журналісти посилаються на аналіз слідів отрути, проведений Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини.

"Навальний... був отруєний новим типом подальшого розвитку хімічної зброї "Новачок" – варіантом, про який світ не знав до цієї атаки і який вважається більш небезпечним і смертоносним, чим всі відомі отрути сім'ї "Новачок", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що вчені виявили відповідні залишки речовини на руках політика і на шийці пляшки з водою, з якої він пив.

Попередньо, нова отрута має працювати повільніше, ніж її попередні версії. Водночас, вона більш токсична.

У статті стверджується, що після такого отруєння Навальний мав померти в літаку, але залишився живий "завдяки послідовності вдалих збігів: швидкій реакції пілота, який вчинив вимушену посадку, і лікарів в Омську, що негайно вкололи йому протиотруту атропін".

Німецькі фахівці також вважають, що операцію з такою смертоносною і складною отрутою могли провести тільки спецслужби.

"Двокомпонентна отрута потребує спеціальної лабораторії і не може контролюватися звичайними злочинцями", – зазначили в Die Zeit.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих в Олексія Навального.

  • Військові експерти прийшли до висновку, що він був отруєний речовиною з групи "Новачок".

  • Канцлерка та уряд ФРН обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів із ЄС і НАТО.

  • Навальному стало погано 20 серпня. Літак, на якому летів політик, екстрено сів в Омську.

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