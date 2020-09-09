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Навального отруїли новою версією "Новачка", він вижив дивом – німецьке ЗМІ

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
3,8 т.
Олексій Навальний

Олексія Навального могли отруїти більш смертоносною версією "Новачка".

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний новою, більш небезпечною версією отруйної речовини "Новачок" і дивом залишився живий.

Про це повідомляється в матеріалі німецького видання Die Zeit. Журналісти посилаються на аналіз слідів отрути, проведений Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини.

"Навальний... був отруєний новим типом подальшого розвитку хімічної зброї "Новачок" – варіантом, про який світ не знав до цієї атаки і який вважається більш небезпечним і смертоносним, чим всі відомі отрути сім'ї "Новачок", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що вчені виявили відповідні залишки речовини на руках політика і на шийці пляшки з водою, з якої він пив.

Попередньо, нова отрута має працювати повільніше, ніж її попередні версії. Водночас, вона більш токсична.

У статті стверджується, що після такого отруєння Навальний мав померти в літаку, але залишився живий "завдяки послідовності вдалих збігів: швидкій реакції пілота, який вчинив вимушену посадку, і лікарів в Омську, що негайно вкололи йому протиотруту атропін".

Німецькі фахівці також вважають, що операцію з такою смертоносною і складною отрутою могли провести тільки спецслужби.

"Двокомпонентна отрута потребує спеціальної лабораторії і не може контролюватися звичайними злочинцями", – зазначили в Die Zeit.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих в Олексія Навального.

  • Військові експерти прийшли до висновку, що він був отруєний речовиною з групи "Новачок".

  • Канцлерка та уряд ФРН обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів із ЄС і НАТО.

  • Навальному стало погано 20 серпня. Літак, на якому летів політик, екстрено сів в Омську.

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