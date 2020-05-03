Глава російської республіки Північна Осетія В'ячеслав Бітаров заявив, що не допустить проведення святкувань на честь закінчення Другої світової війни 3 вересня.

Як пише Telegram-канал "Подъем", у цей день у Північній Осетії згадують жертв теракту в Беслані.

"Нормальні люди не тільки в Осетії, але і по всьому світу, завжди сумують. Це біль кожної людини, незалежно від того, постраждав у нього хтось із родичів чи ні. Тому про яке свято в республіці ми можемо говорити, і хто це придумав? Я особисто жодних святкувань в Осетії не допущу", – наголосив він.

Володимир Путін і В'ячеслав Бітаров

За словами Бітарова, він із розумінням ставиться до пам'ятних святкових заходів в інших регіонах, але в Північній Осетії провести їх 3 вересня неможливо.

"Мені сказали, що історично підтверджено, що дійсно закінчення війни було 3 вересня. Із цим я сперечатися не можу. І хіба ми можемо забороняти комусь, наприклад, на Далекому Сході, у кого дід загинув на війні, прийти до меморіалу і покласти квіти? Ні. Але в республіці, яка людина, у якої хоч трохи є свідомості, може щось святкувати в такий день?" – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким офіційно змінюється дата закінчення Другої світової війни – тепер у країні таким вважається не 2, а 3 вересня.

Організація "Матері Беслану" і Рада з прав людини при президенті РФ виступали проти перенесення пам'ятної дати, вказавши, що 3 вересня – день пам'яті жертв загиблих під час штурму захопленої терористами школи в Беслані. У 2004 році в цьому місті в Північній Осетії загинули 334 людини.

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