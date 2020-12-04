Місто Росії опинилося в полоні у "чорної заметілі" і 2-метрових снігових кучугур. Фото і відео

У місті Норильськ (Красноярський край, РФ) за кілька днів насипало величезні кучугури снігу, що перевищували людський зріст, після чого почалася так звана чорна заметіль.

Це місцевий термін, під яким мається на увазі хуртовина зі швидкістю вітру понад 40 м/с, яка час від часу переходить в ураган. Фотографіями та відео негоди поділилися користувачі Twitter (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

Норильськ Twitter / Russian Dynamic

Норильськ Twitter / Russian Dynamic

На офіційному сайті міста повідомляється, що за два останні місяці цього року в Норильську вже випало 160,8 мм опадів (у рекордну для міста зиму 2008-го – майже 400 мм опадів).

За листопад підрядники прозвітували, що вивезли 68 000 тонн снігу тільки з одного району міста – Талнаха.

Норильськ Twitter / Russian Dynamic

Норильськ

Начальник відділу з міського господарства Юрій Шутов заявив, що комунальники вже виконали 70% робіт із розчищення доріг та вивезення сміття.

Норильськ Twitter / Pronikatel72

Відомо, що сніговий буран тимчасово паралізував роботу місцевого аеропорту, а також блокував під'їзди до його території.

У більшості дворів снігові замети досягали у висоту 2 метрів.

Норильськ Twitter / Sibnews

Норильськ Twitter / Lonklo

Норильськ Twitter / Lonklo

Норильськ Twitter / Lonklo

Норильськ Twitter / Горьковчанін

Норильськ Twitter / Горьковчанін

Норильськ Twitter / Горьковчанін

Норильськ

Відео негоди в Норильську:

Як писав OBOZREVATEL: