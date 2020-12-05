Місто Росії опинилося в полоні у "чорної заметілі" і 2-метрових снігових кучугур. Фото і відео

У місті Норильськ (Красноярський край, РФ) за кілька днів насипало величезні кучугури снігу, що перевищували людський зріст, після чого почалася так звана чорна заметіль.

Це місцевий термін, під яким мається на увазі хуртовина зі швидкістю вітру понад 40 м/с, яка час від часу переходить в ураган. Фотографіями та відео негоди поділилися користувачі Twitter (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

На офіційному сайті міста повідомляється, що за два останні місяці цього року в Норильську вже випало 160,8 мм опадів (у рекордну для міста зиму 2008-го – майже 400 мм опадів).

За листопад підрядники прозвітували, що вивезли 68 000 тонн снігу тільки з одного району міста – Талнаха.

Начальник відділу з міського господарства Юрій Шутов заявив, що комунальники вже виконали 70% робіт із розчищення доріг та вивезення сміття.

Відомо, що сніговий буран тимчасово паралізував роботу місцевого аеропорту, а також блокував під'їзди до його території.

У більшості дворів снігові замети досягали у висоту 2 метрів.

Відео негоди в Норильську:

Норильськ накрило снігопадом і "чорної завірюхою" pic.twitter.com/3ObPCtJvvE - Стас (@ Sladkiy0) December 3, 2020

Норильськ зустрічає щасливих городян.



Кажуть, аеропорт вже закрили, в місті 3 метра снігу pic.twitter.com/WowvJUYwsl - Pekвіем по країні (@RuFailedState) December 4, 2020

П'ять днів в полоні у "чорній заметілі".



Норильськ накрив потужний сніговий шторм. Пориви вітру досягають 30 метрів в секунду. З аеропорту не змогли вилетіти два рейси. Під двометровими заметами опинилися машини та гаражі. # СмотрімВесті pic.twitter.com/nZxqNDGPsp - ВЕСТИ (@vesti_news) December 4, 2020

... Норильськ сьогодні ..пора на роботу 🤞😂 pic.twitter.com/6UfnzI0jOE - ГераХмурий (@ AZDYPCAhVzb5q21) December 1, 2020

В Норильськ прийшла зима. Снігу намело майже на два метри у висоту. Ніякого режиму НС або підрахунку збитку. Влада просто дозволили дітям не ходити в школи, та й то "на розсуд батьків". Просто ще одна зима в Росії. pic.twitter.com/cOzaOM1rjT - ROMB (@romb_news) December 1, 2020

Норильськ продовжує заносити pic.twitter.com/7FJbdhHXn8 - Олена Плеханова (@ uiTrs1fE5eoyfii) December 3, 2020

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