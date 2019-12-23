НЛО влаштували бій над СРСР: ЗМІ розповіли дивовижні подробиці

18 вересня 1965 року близько 12:20 над Кольським півостровом Радянського Союзу відбувся бій інопланетян, який спостерігала не тільки вітчизняна система ППО, але й авіадиспетчери Фінляндії.

Як повідомляє Life, незважаючи на те, що в Радянському Союзі більшість випадків появи НЛО були засекречені, цю подію уряду приховати не вдалося.

За розповідями льотчиків і фахівців ППО Північного флоту, в цей день у прикордонному повітряному просторі Фінляндії була зафіксована НРМ - невпізнана радарна мішень, яку спочатку прийняли за літак. За лічені секунди мішень перетнула радянський кордон і коли у повітря на перехоплення з Мурманська були підняті два ланки винищувачів, пілоти нічого не побачили.

НЛО влаштували бій над СРСР Life

Повідомляється, що в цю ж секунду, немов з нізвідки, на радарах з'явився другий апарат, більший. При цьому льотчики-винищувачі не бачили жодного з апаратів ні візуально, ні на бортових радарах.

"Але буквально через кілька миттєвостей після повідомлення з землі про другу "мішень" на висоті близько 3500 метрів стався настільки яскравий спалах, що пілотам довелося заплющити очі, щоб не осліпнути. Розплющивши очі, вони побачили вибух, від якого в сторони розліталися розпечені "бризки" і розходилися різнокольорові концентричні кола", – йдеться в матеріалі.

Зв'язок у навушниках командира винищувача обірвалася в ту ж секунду. Льотчики повернулися на аеродром, так нічого і не побачивши.

Про те, що трапилося одразу ж дізнався Кремль і створив урядову комісію для розслідування цього інциденту. Один із дослідників дійшов висновку, що під час вибуху дійсно винні "зелені чоловічки", але зміг про це розповісти тільки через 25 років, коли сплив термін дії договору про нерозголошення. Тоді ж, як водиться, висновок комісії був далекий від версій з НЛО: нагорі вирішили, що подія викликана невдалим пуском зенітної ракети. Справу здали в архів і забули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада жителі кількох міст Росії побачили в небі палаючий об'єкт, який прийняли за НЛО. Росіяни запанікували і почали телефонувати в МНС, публікуючи безліч відео в мережі.

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