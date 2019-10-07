"НЛО? Прибульці?" Сестра Дятлова розгромила популярні версії загибелі людей

Рідні туристів з групи Ігоря Дятлова, яка загинула в уральських горах в Росії в 1959 році, заявили, що не вірять більшості версій події.

Сестра Дятлова Тетяна Пермінова дала інтерв'ю "АиФ-Урал". Жінка обурено відповіла на запитання про своє ставлення до того, що причиною загибелі групи назвали "стихійну силу, подолати яку туристи були не в змозі".

"Що таке "стихійна сила"? НЛО? Прибульці? Щось незрозуміле і фантастичне. Дивно, як вони взагалі вигадали цю "казкову" фразу. Очевидно, що у слідства не було вибору, треба було щось вигадати, щоб якомога швидше закрити справу. Навіть в свідченнях пошуковиків відчувається, що була якась команда зверху", – заявила Пермінова.

Сестра Дятлова розгромила популярні версії загибелі людей

За словами сестри Дятлова, їх батьки постійно намагалися з'ясувати правду, але так і не змогли нічого дізнатися.

"Одного разу тата в якомусь з кабінетів запитали: "Ви член партії?" Він каже: "Ні". Йому відповіли: "Ну, тоді вибачте, розмови не буде". Можливо, якби він був членом КПРС, йому б сказали більше. Мабуть, це був рівень якийсь державної таємниці, недоступний простим смертним", – підкреслила вона.

Жінка додала, що також не згодна з версією Генпрокуратури про лавину, сніжну дошку і ураган. Вона сказала, що ті, хто знали загиблих і ситуацію в горах, однозначно б спростували таку інформацію.

За словами Пермінової, неможливо, що група була в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що у них була бійка між собою, що вони вчиняли злочинні дії, що у них була занадто низька кваліфікація.

"Жодна з існуючих версій не здається мені досить достовірною, не дає повної картини, що там насправді могло трапитися. І все ж, спираючись на деякі дані, вважаю, що до тієї трагедії якимось чином причетні військові", – підкреслила сестра Дятлова.

Вона зазначила, що в цьому на 100% були впевнені також їхні батьки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Існувала версія, що туристів з групи Дятлова, які загинули в горах Уралу, могла погубити снігова людина.

Також з'явилася інформація про те, що туристи могли влаштувати бійку між собою через свого керівника.

Пермінова заявила, що всі фантастичні версії загибелі групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році склала влада, щоб відвернути увагу від справжньої причини їх смерті.

Дослідники назвали справу про загибель туристів в 1959 році фіктивною, вони будуть просити Слідчий комітет порушити нову кримінальну справу.

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