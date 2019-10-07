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7 жовтня • оновлено в 17:57
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"НЛО? Прибульці?" Сестра Дятлова розгромила популярні версії загибелі людей

11.3т Читати матеріал російською

Рідні туристів з групи Ігоря Дятлова, яка загинула в уральських горах в Росії в 1959 році, заявили, що не вірять більшості версій події.

Сестра Дятлова Тетяна Пермінова дала інтерв'ю "АиФ-Урал". Жінка обурено відповіла на запитання про своє ставлення до того, що причиною загибелі групи назвали "стихійну силу, подолати яку туристи були не в змозі".

"Що таке "стихійна сила"? НЛО? Прибульці? Щось незрозуміле і фантастичне. Дивно, як вони взагалі вигадали цю "казкову" фразу. Очевидно, що у слідства не було вибору, треба було щось вигадати, щоб якомога швидше закрити справу. Навіть в свідченнях пошуковиків відчувається, що була якась команда зверху", – заявила Пермінова.

Сестра Дятлова розгромила популярні версії загибелі людей

Сестра Дятлова розгромила популярні версії загибелі людей

За словами сестри Дятлова, їх батьки постійно намагалися з'ясувати правду, але так і не змогли нічого дізнатися.

"Одного разу тата в якомусь з кабінетів запитали: "Ви член партії?" Він каже: "Ні". Йому відповіли: "Ну, тоді вибачте, розмови не буде". Можливо, якби він був членом КПРС, йому б сказали більше. Мабуть, це був рівень якийсь державної таємниці, недоступний простим смертним", – підкреслила вона.

Жінка додала, що також не згодна з версією Генпрокуратури про лавину, сніжну дошку і ураган. Вона сказала, що ті, хто знали загиблих і ситуацію в горах, однозначно б спростували таку інформацію.

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За словами Пермінової, неможливо, що група була в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що у них була бійка між собою, що вони вчиняли злочинні дії, що у них була занадто низька кваліфікація.

"Жодна з існуючих версій не здається мені досить достовірною, не дає повної картини, що там насправді могло трапитися. І все ж, спираючись на деякі дані, вважаю, що до тієї трагедії якимось чином причетні військові", – підкреслила сестра Дятлова.

Вона зазначила, що в цьому на 100% були впевнені також їхні батьки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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