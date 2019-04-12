"Нива" та причіп: Путін у декларації виявився біднішим, ніж Медведєв

Президент Росії Володимир Путін у 2018 році заробив 8,6 млн рублів, а прем'єр-міністр Дмитро Медведєв – 9,9 млн рублів.

Про це свідчать дані в деклараціях про доходи перших осіб Кремля, які були опубліковані на офіційних сайтах президента та уряду. Примітно, що в 2017 році дохід лідера РФ склав 18,7 млн рублів.

Путін, крім грошових коштів, задекларував квартиру і гараж площею 77 кв. м і 18 кв. м відповідно, а також квартиру в 153,7 кв. м і гаражне місце (18 кв. м). Крім того, йому належать автомобілі ГАЗ М-21 і "Нива", автопричіп "Скіф".

Медведєв же вніс у декларацію квартиру площею 367,8 кв. м, автомобілі ГАЗ-20 "Перемога" і ГАЗ-21 "Волга". Крім того, він орендував на 49 років земельну ділянку площею в 47 соток.

Дмитро Медведєв і Володимир Путін IDK.ru

Як уточнив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, зміни у декларацію президента щодо майна не вносили.

Володимир Путін в 2018 році заробив 8,6 млн рублів, змін в декларації президента немає - автомобілі ГАЗ М-21 і Нива, автопричіп Скіф на місці pic.twitter.com/GBuIrV8CfQ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 квітня 2019 р

Примітно, що доходи Путіна і Медведєва виявилися значно скромнішими, ніж у російських чиновників. Так, повпред президента в Приволзькому федеральному окрузі Ігор Комаров задекларував 657,2 мільйона рублів.

З'явилася також інформація і про доходи голови Держдуми В'ячеслава Володіна – в 2018 році він заробив 71,7 мільйона рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін не раз хвалився лімузином Aurus Senat.

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