Німецькі лікарі вважають, що Навального могли отруїти речовиною з класу "Новачок"

Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим в Софії у 2015 році.

Як сказано в спільному розслідуванні німецького видання Der Spiegel і Bellingcat, лікарі Навального з берлінської клініки "Шаріте" зв'язалися з колегами з Болгарії, які займалися бізнесменом Гебревим.

На думку фахівців, росіянина могли отруїти речовиною з того ж сімейства органофосфатів, що і Гебрева. До них відносяться інсектициди й нервові токсини – зарин і "Новачок", розроблений в лабораторіях РФ. Однак офіційно підтвердження цьому поки немає.

Нагадаємо, болгарські правоохоронці встановили, що на ручку дверей автомобіля Гебрева 28 квітня 2015 року нанесли нервово-паралітичну отруту. У той же вечір бізнесмен втратив свідомість, а незабаром після госпіталізації впав у кому. Через місяць його намагалися знову отруїти, але чоловік вижив.

Як писав OBOZREVATEL, раніше розробник "Новачка" передбачив "довгу і болісну" реабілітацію Навального, якщо його дійсно отруїли цією речовиною.

Відзначимо, відомі європейські видання пов'язують отруєння російського опозиціонера з його політичною діяльністю. Але в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що отруєння Навального нібито "не вигідне для російського керівництва".