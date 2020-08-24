Німецька клініка Charite підтвердила отруєння Навального речовиною групи "холінестерази"

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний і зараз залишається в штучній комі.

Такі результати дослідження оприлюднила німецька клініка Charite. Вони показали отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази, повідомив у Twitter журналіст DW Річард Вокер.

При цьому точну речовину поки не виявлено. Також буде проведено додаткові аналізи.

Поки політик залишається в штучній комі, його стан серйозний, але загрози для життя немає.

Також залишається невизначеним результат хвороби. Вони можуть бути довгостроковими для нервової системи.

Twitter Річарда Вокера

Зі свого боку лікарі з російського Омська заявили, що готові передати до Німеччини результати досліджень та аналізи Навального. МРТ вже передано, пише RT з посиланням на Міністерство охорони здоров'я регіону.

"Лікарі Омської ЛШМД №1 готові надати лікарям німецької клініки" Шаріте "як результати лабораторних досліджень, так і зразки біоматеріалів пацієнта О.А.Навального", – сказали у відомстві.

Telegram RT

Інгібітори холінестерази містяться в деяких отрутах природного походження, а також синтезуються штучно для використання в терапії під час хвороби Альцгеймера, деменції з тільцями Леві, міастенії, а також як антидот під час отруєння антихолінергічними речовинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини раніше припустила що Олексія Навального отруїли. Також вона заявила про необхідність забезпечити політикові особисту безпеку.

Нагадаємо, що вранці 22 серпня літак із російським опозиційним політиком полетів з Омська до Німеччини.