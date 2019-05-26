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/Новини Росії

Нікому не потрібні? Росії надавали "ляпасів" за військові розробки

4.3тЧитати матеріал російською

Винищувач Су-57 і зенітно-ракетну система дальньої дії С-400 "Тріумф" були визнані провальними військовими проектами Російської Федерації.

Про це йдеться в матеріалі військового оглядача Абхіджіта Айер-Мітра в індійському виданні Money Control, де автор звинуватив РФ в примусі країни до "безглуздому витрачання бюджетних коштів і до фактичного ослаблення обороноздатності країни".

За його словами, Індія півроку тому відмовилася від участі в проекті створення індійської модифікації російського винищувача Су-57. Причина - цей літак "нікому не потрібний", особливо на тлі того, як прогресує американська винищувальна авіація.

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Винищувач Су-57

Винищувач Су-57

російська газета

Ця відмова завдала серйозного удару по економіці Росії. У зв'язку з чим Москва зажадала, щоб Індія ці втрати компенсувала за рахунок придбання системи С-400.

Але, за словами автора, ця система і зовсім є "сліпою", хоч в ній і заявлена дистанція дії до 400 км. Він згадав, що в Сирії С-400 показала себе "у всій красі", де не змогла перехопити жодної ракети.

Однак ж російські ЗМІ заперечують подібні твердження і активно продовжують розхвалювати військові розробки, припускаючи, що інші країни нібито заздрять росіянам.

Російська система С-400

Російська система С-400

Газета.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін назвав головну смертоносну зброю Росії. За його словами, це лазерна зброя, яке буде визначати бойовий потенціал російської армії на все XXI століття.

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Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились-раскукарекались...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А бандеры пуколку модернезировали, гордятся и пугают соседние страны их сжечь - не успеют уроды)))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Опус для дебилов, сиречь - понадусехов, которым лень даже пройти по ссылке и прочитать первоисточник
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