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"Нічого не платили": легендарний російський ведучий пішов із ТБ

11.9тЧитати матеріал російською

Російський зоолог і незмінний ведучий популярної програми "У світі тварин" Микола Дроздов оголосив про те, що йде з телебачення.

Він зізнався, що більше не може впоратися з навантаженням, тому не з'являвся в кадрі вже півроку, повідомляє "КП".

"Мене всі просять, а я відмовився, півроку не знімаюся. Якщо бачите на "Каруселі" випуски, то це колишні записи. Я не заперечуюнехай показують. Мені останнім часом нічого за це не платили. Це була робота, як на громадських засадах, а тепер я її вже не потягну", – пояснив ведучий.

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Микола Дроздов

Микола Дроздов

sostav.ru

Відзначимо, в січні 2019 року зоолог зламав ребра, через що змушений регулярно відвідувати лікаря.

Дроздов вів "У світі тварин" із 1970-х років. 20 червня йому виповниться 82 роки.

Микола Дроздов

Микола Дроздов

Teleprogramma.pro

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше російський ведучий Дмитро Дібров влаштував скандал під час запису програми "Секретна папка", заявивши, що вітає "кольорові революції" і чекає, коли подібне трапиться в Росії.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кузнецова Инна
Кузнецова Инна
Спаси6о тем, кто пoказал мнe чyдо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/91iv6g Прoсто пpoйдя пpocтой oпpос пoлyчила пoчти полyгодовую зарплату)) Пoльзуйтeсь, пока eсть вoзможнocть=)
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Чан Джеки
Чан Джеки
в 1997 году был какой то поц с дибровым связан типа ваня.таку он киде.
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