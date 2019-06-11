"Нічого не платили": легендарний російський ведучий пішов із ТБ

Російський зоолог і незмінний ведучий популярної програми "У світі тварин" Микола Дроздов оголосив про те, що йде з телебачення.

Він зізнався, що більше не може впоратися з навантаженням, тому не з'являвся в кадрі вже півроку, повідомляє "КП".

"Мене всі просять, а я відмовився, півроку не знімаюся. Якщо бачите на "Каруселі" випуски, то це колишні записи. Я не заперечую – нехай показують. Мені останнім часом нічого за це не платили. Це була робота, як на громадських засадах, а тепер я її вже не потягну", – пояснив ведучий.

Микола Дроздов sostav.ru

Відзначимо, в січні 2019 року зоолог зламав ребра, через що змушений регулярно відвідувати лікаря.

Дроздов вів "У світі тварин" із 1970-х років. 20 червня йому виповниться 82 роки.

Микола Дроздов Teleprogramma.pro

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше російський ведучий Дмитро Дібров влаштував скандал під час запису програми "Секретна папка", заявивши, що вітає "кольорові революції" і чекає, коли подібне трапиться в Росії.

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