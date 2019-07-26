Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Ні за які гроші!" Лукашенко зробив раптову заяву про Росію і США

3.2т Читати матеріал російською

Білорусь "ні в якому разі" не стане розривати відносини з братньою Росією, незважаючи навіть на бажання побудувати хороші взаємини з Європою і США.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "РИА Новости".

"Ми хочемо добрих відносин із Західною Європою, Європою взагалі, Євросоюзом, США. Я розумію, що таке ЄС і Америка, але ми ні в якому разі ніколи не станемо рвати наші взаємини, ні за які гроші, з братньою Росією", – сказав Лукашенко.

Новини
Як Лукашенко: Портников пояснив феномен "нових облич" в Україні

Він назвав росіян "нашими людьми" і заявив про постійну підтримку з боку Кремля

"Це наша Росія, це наші люди, які нас поважають, і де рейтинг президента Білорусі... за 60%. Чому ми повинні косо дивитися на цю країну, яка в скрутну хвилину завжди підставляла нам плече?" – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко виступив із несподіваним зверненням до білорусів і поцікавився, чи не хочуть вони до складу Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
18
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?". Ну Украина может конечно вспомнить Америку, которая в трудную минуту тоже ей поставила, нет, не плечо, другую часть, на которую Украина с радостью и насадилась.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Что может случится если порвать отношения с Россией, мы все видим на примере Украины. А кому захочется такой участи для своей страны???
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel