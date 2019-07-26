"Ні за які гроші!" Лукашенко зробив раптову заяву про Росію і США

Білорусь "ні в якому разі" не стане розривати відносини з братньою Росією, незважаючи навіть на бажання побудувати хороші взаємини з Європою і США.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "РИА Новости".

"Ми хочемо добрих відносин із Західною Європою, Європою взагалі, Євросоюзом, США. Я розумію, що таке ЄС і Америка, але ми ні в якому разі ніколи не станемо рвати наші взаємини, ні за які гроші, з братньою Росією", – сказав Лукашенко.

Він назвав росіян "нашими людьми" і заявив про постійну підтримку з боку Кремля

"Це наша Росія, це наші люди, які нас поважають, і де рейтинг президента Білорусі... за 60%. Чому ми повинні косо дивитися на цю країну, яка в скрутну хвилину завжди підставляла нам плече?" – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко Kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко виступив із несподіваним зверненням до білорусів і поцікавився, чи не хочуть вони до складу Росії.

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