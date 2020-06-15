Невідомі відео з учасниками групи Дятлова знайдені в мережі

Трьох учасників групи Дятлова, загиблих в 1959 році поблизу гори Холатчахль в Свердловській області, вдалося виявити на архівній кінохроніці часів СРСР.

Так, блогер Валентин Дегтерьов вважає, що виявив на одному архівному відео Людмилу Дубініну та Зінаїду Колмогорову, а на іншому – Семена Золотарьова.

Дубініна і Колмогорова були виявлені на відео, знятому в червні 1954 року в Свердловську, коли в СРСР з візитом перебували прмьер-міністр Індії Джавахарлал Неру і його дочка, яка згодом також стала прем'єр-міністром Індії, Індіра Ганді.

"У момент проходу почесних гостей в кадр потрапили двоє молодих дівчат. В одній я впізнав Людмилу Дубініну, у другій – Зінаїду Колмогорова", - написав Дегтерьов.

Людмила Дубініна на архівній кінохроніці СРСР блог Валентина Дегтярьова

При цьому він зазначає, що не має сумніву в тому, що на відео саме Колмогорова, оскільки вона в кадрі знята крупним планом, а також блогеру вдалося знайти ще одну фотографію Зінаїди в тому ж самому платті.

Зінаїда Колмогорова на архівній кінохроніці СРСР блог Валентина Дегтярьова

Золотарьов же виявлений блогером на зовсім іншому відео, знятому в 1945 році в Берліні.

"Вулицями поваленого міста марширують солдати. Дві роти. Без зброї. В одному з бійців я впізнав Семена Золотарьова", – написав блогер.

Семен Золотарьов на архівній кінохроніці з Берліну блог Валентина Дегтярьова

Втім, він відзначає, що вуса у Золотарьова на відео густіші, ніж на інших фото і "можна посперечатися, що там далеко не Семен".

У той же час він допускає, що на відео Золотарьов, оскільки той закінчив війну саме в Берліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дегтерьов висунув версію вбивства групи Дятлова через наругу над божеством.