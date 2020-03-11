У мережі знайшли архівний знімок з молодості президента Росії, який 10 березня обнулив свої президентські терміни, заручившись підтримкою Державної думи.

Фото опублікував в Instagram головний редактор "Эхо Москви" Олексій Венедиктов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У світлі останніх подій із внесенням до Конституції Росії гучної правки він додав символічний підпис до знімка "Обнулив".

Невідоме фото молодого Путіна з'явилося в мережі Instagram Олексія Венедиктова

Росіяни бурхливо відреагували на кадр, на якому Путін постав в сорочці нарозхрист і "млосним" поглядом. "Рогів не вистачає з хвостом, прямо вилитий", "Забуте слово "шпана", "Бридко це все і безнадійно", – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі опублікували добірку архівних фото Путіна до 20-річчя його правління. У президента Росії вирішили підняти рейтинг курйозними кадрами.

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