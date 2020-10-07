Непритомність дітей на лінійці в Росії пояснили "урочистістю" і "патріотичними промовами"

Чиновниця Великих Лук Псковської області Росії вважає, що масове нездужання дітей на шкільній лінійці може пояснюватися урочистістю моменту.

Начальниця управління освіти адміністрації міста Тетяна Лозницька розповіла, що на заході звучали "промови патріотичного і морального спрямування", повідомляється на сайті міськадміністрації.

"Захід був урочистим, звучали промови патріотичного і морального спрямування, особлива музика. За таких обставин дитина могла відчути нездужання, а учень, який стоїть поруч, міг поставитися до свого самопочуття більш підозріло, ніж зазвичай", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня дітям з різних класів масово стало погано під час лінійки в школі Великих Лук. Троє з них знепритомніли, ще 10 поскаржилися на погане самопочуття.

Трьох госпіталізували. Спочатку медики заявили, що вони перебували в важкому стані, але через кілька годин їм стало краще.

Точна причина нездужання невідома. Директорка школи вважала, що це могло статися через тепловий удар або "емоційний фон". В аналізах дітей не знайшли наркотиків, а пробах води і повітря – шкідливих речовин.

Зі свого боку Слідчий комітет порушив кримінальну справу за надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.