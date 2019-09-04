Неприйнятно: названі дві загрози "нормандської" зустрічі

Головні вимоги російської сторони, висунуті напередодні "нормандського" саміту глав держав з питання війни на Донбасі категорично неприйнятні для української сторони.

"До самого факту існування так званої формули Штайнмайера я ставлюся вкрай негативно", – заявив OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Тому що вона передбачає проведення місцевих виборів на окупованих територіях до їх звільнення. Я таку форму прийняти не можу – ні як громадянин, ні як чиновник, ні як людина, яка з першого дня війни на Донбасі фактично залучена до цього процесу", – підкреслив заступник міністра.

Ангела Меркель, Володимир Путін Офіційний сайт президента РФ

Він також заявив, що подальше розведення сил в Петровському і Золотому слідом за розведенням у Станиці Луганській також не має сенсу. "Що стосується подальшого розведення, я теж категорично проти. Хоча б тому, що станом на вчорашній день була інформація про те, що наші Збройні Сили практично завершили демонтаж укріплювальних споруд в Станиці Луганській, в той час як на протилежному березі російські найманці, навпаки, посилили свої укріплення".

"Про яке подальше розведення взагалі може йти мова, якщо росіяни просто ігнорують навіть ті домовленості, які були досягнуті під прапором мирного процесу?" – запитав чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, за підсумками зустрічі помічників лідерів "нормандської" четвірки директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив: "Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів. Потрібно розвести сили в Петровському і Золотому, а також узгодити формулу Штайнмайера".

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