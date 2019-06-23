"Неприємності": названий головний пріоритет Путіна

Під час "Прямої лінії" 20 червня президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив, що його пріоритет – не благо власної країни.

"Як мені здається, він ще раз підтвердив, що його пріоритет – не благо власної країни, а неприємності іншим країнам". Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

Володимир Путін під час "Прямої лінії" 20 червня Офіційний сайт президента Росії

Зокрема, політик нагадав про економічні втрати від санкцій відносно Росії самої Росії і Європейського союзу, про які говорив президент. "Він сказав про те, що, мовляв, ми від санкцій втратили 50 мільярдів доларів, а Євросоюз – 240 мільярдів доларів".

"Звідки він узяв ці цифри, я не знаю. Думаю, вони ніяк не відповідають дійсності. Але справа не в цьому, а в тому, що для нього важливо. Важливо, скільки втратили інші, а не скільки втратили ми", – підкреслив опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, під час "Прямої лінії" до Путіна звернулася сім'я українців, яка виїхала з Торецьку (Дзержинськ) в Росію в 2014 році. Вони поскаржилися на життя в Набережних Челнах (Татарстан).

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