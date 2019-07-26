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"Ненормальний!" Переписка зарізаної в Підмосков'ї жінки з вбивцею потрапила в мережу

6.6т Читати матеріал російською

У мережу злили переписку 26-річної Наталії Басової, яку зарізали на дитячому майданчику в Підмосков'ї (Росія), з її колишнім, підозрюваним у вбивстві Артемом Шустовим.

З повідомлень, які були оприлюднені РЕН ТВ, видно, що 38-річний чоловік буквально переслідував екскохану, а вона погрожувала здати його в поліцію.

"Дай мені спокій, ти ненормальний, я ще раз кажузаява вже лежить. Якщо щось зі мною трапиться, всі дізнаються, що це ти", – написала Наталя.

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Убита з донькою і підозрюваний

Убита з донькою і підозрюваний

Шустов у відповідь попередив жінку, що від цього їй буде тільки гірше. "Наталю, ще раз кажу, від цього нікому добре не буде, а в першу чергу тобі. Якщо ти настільки дурна, гни свою позицію і далі. Але це кінець всьому", – сказано в повідомленні.

"Насильно милим не будеш", – відповіла Наталія. "Я все сказав", – підсумував підозрюваний.

Про те, що чоловік погрожував убитій у СМС, розповів і один з її знайомих. "Стежив за тим, де вона буває, погрожував у СМС. Він не чоловік їй і не її хлопець", – поділився він.

Убита Наталія Басова

Убита Наталія Басова

РЕН ТВ

Знайома Шустова розповіла також, що близько п'яти років тому він спробував до неї залицятися, а коли вона відмовила, почав за нею стежити.

"На перший погляд він був спокійною людиною, проте це була лише видимість. Коли я відмовила, він чатував біля будинку", – згадала вона.

При цьому, сусіди вказали на ще одну примітну деталь – за три роки до трагедії до них приходили слідчі і показували фотографії підозрюваного.

"Сказали, що підозрюють у кількох вбивствах дівчат і він перебуває в розшуку", – розповіла сусідка. За її словами, з убитою Басовою він разом не проживав, але їх пов'язували стосунки.

Підозрюваний Артем Шустов

Підозрюваний Артем Шустов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Типичный психопат. Маленький рот, тонкие губы.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Почему обоз не пишет , что чел с села Житомирской области?
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