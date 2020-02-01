Неможливо повірити очам: в Росії зняли на відео дивовижний портал

У Росії на гірськолижному курорті Роза Хутір в Краснодарському краї зняли дивовижний світиться "портал".

Зняла неймовірне явище одна з туристок під час спуску з гори 30 січня. Кадри були опубліковані на сторінці kotiko_ kotiko в Instagram. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Їду по горі і бачу світловий портал в оточенні тисячі кристалів. Перестаю дихати від цієї краси. Вони літають в повітрі, виблискують, а техніка не може передати навіть половини цього чарівництва", – прокоментувала автор відео.

За словами синоптика Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кибальчича, атмосферне явище носить назву субсолнце.

"Явище являє собою вид безбарвного гало в формі витягнутого яскравої плями нижче лінії горизонту, при спостереженнях в горах або з борта літака. Явище викликано відбиттям сонячного світла від численних крихітних крижаних кристалів, зважених в атмосфері (крижані голки, алмазний пил, дрібні сніжинки)" , – розповів він.

Кибальчич додав, що сукупність кристалів діє як велике дзеркало, створюючи віртуальне зображення сонця, яке з'являється під горизонтом. Так само відбивається сонце на поверхні води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киян здивувало неймовірне сяйво в небі над Києвом, яке спостерігалося вночі в Дарницькому районі. У мережі відзначили, що явище нагадує ядерний вибух.

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