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1 лютого • оновлено в 04:47
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Неможливо повірити очам: в Росії зняли на відео дивовижний портал

1.1т
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У Росії на гірськолижному курорті Роза Хутір в Краснодарському краї зняли дивовижний світиться "портал".

Зняла неймовірне явище одна з туристок під час спуску з гори 30 січня. Кадри були опубліковані на сторінці kotiko_ kotiko в Instagram. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Їду по горі і бачу світловий портал в оточенні тисячі кристалів. Перестаю дихати від цієї краси. Вони літають в повітрі, виблискують, а техніка не може передати навіть половини цього чарівництва", – прокоментувала автор відео.

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За словами синоптика Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кибальчича, атмосферне явище носить назву субсолнце.

"Явище являє собою вид безбарвного гало в формі витягнутого яскравої плями нижче лінії горизонту, при спостереженнях в горах або з борта літака. Явище викликано відбиттям сонячного світла від численних крихітних крижаних кристалів, зважених в атмосфері (крижані голки, алмазний пил, дрібні сніжинки)" , – розповів він.

Кибальчич додав, що сукупність кристалів діє як велике дзеркало, створюючи віртуальне зображення сонця, яке з'являється під горизонтом. Так само відбивається сонце на поверхні води.

MAGIC ✨ ⠀ Їду по горі і бачу світловий портал в оточенні тисячі кристалів. Перестаю дихати від цієї краси 🤩 Вони літають в повітрі, виблискують, а техніка не може передати навіть половини цього чарівництва. ⠀ Це дивовижне оптичне атмосферне явище - світловий (або сонячний) стовп. Віддзеркалення і заломлення світла на снігових кристалах, якщо сонячний промінь раптом виходить з хмар. ⠀ У Сербії застали ще одне рідкісне атмосферне явище - гало, але розгледіли його лише на фото. Тепер я верчу головою частіше, в горах повно чарівництва. ⠀ 🅼🅰🅶🅸🅲 ⠀ # чащевнебосмотрі

Публікація від КАТЕРИНА (@kotiko_kotiko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киян здивувало неймовірне сяйво в небі над Києвом, яке спостерігалося вночі в Дарницькому районі. У мережі відзначили, що явище нагадує ядерний вибух.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Это ху.ло летел на метле
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