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9 вересня • оновлено в 11:13
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Немає наречених? У Росії протоієрей оскандалився висловлюванням про горе-чоловіків

9.7т Читати матеріал російською

У РПЦ заявили, що сучасні російські чоловіки слабкі через "жіноче виховання".

Таку думку висловив голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитро Смірнов. Про це він розповів в розмові з церковнослужителями Сизранської єпархії.

"Це є наша національна трагедія", – заявив протоієрей.

На думку Смірнова, звичайно бувають винятки, але рідко. Що стосується жінок, то у них є проблема "вибрати собі нареченого – але їх немає у природі".

Протоієрей Димитро Смірнов

Протоієрей Димитро Смірнов

gazeta.ru

Отець Дмитро звинуватив в цьому радянську пропаганду, яка привчала до того, що незважаючи на побут і народження дітей, жінка повинна бути сильною і працювати.

"Працювати повинен мужик, і він на цій роботі загартовується", – підкреслив Смірнов.

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Священнослужитель зазначив, що хлопчиків з дитинства оберігають мами і бабусі, потім вони шукають собі дружину – як мама, "щоб можна було до грудей припасти і телевізор дивитися".

Рішенням проблеми він вважає спеціальне виховання хлопчиків: зібрати "всю безбатьківщину" і направити в школи під початок офіцерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик РПЦ шокував послужним списком. Його дочка звинуватила батька в сексуальному насильстві.

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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Этот чувак не видел слабых мужчин. Видели гей-парады в Великобритании или США? Где мужчины в женских трусиках, париках, юбках и прочие извращения, в которых принимает участие до миллиона человек? Вот там реально слабые мужчины, а еще их полно среди левых, которые обижаются буквально на все. В России мужчин еще не добили окончательно, как на Западе, пусть радуется хотя бы этому, на Западе уже мужественность считают "токсичной", по сути - болезнью, а всяких транссексуалов - нормальными людьми. Пусть радуется, что в России до такого еще не дошло. Но это только вопрос времени. Вы думаете кто мужчин на Западе в извращенцев и нытиков превратил? Матери и прочие женщины, особенно феминистки! Безотцовщина зашкаливает в тех странах, у нас в Украине все идет к тому, что будет как там: гей-парады каждый день и нытики в платьях вместо мужчин!!! Спасибо женскому воспитанию!
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Не все то золото, что блестит и не все мужчины, кто с яйцами. Это особенно заметно и в Украине, а не только в РФ. Там, по крайней мере, гей-парадов нет.
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Махов Макс
Махов Макс
Заберите к*цапав с обоза! Или поменяйте, эти что здеся завонялись. Бгггггаааа
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