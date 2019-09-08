Немає наречених? У Росії протоієрей оскандалився висловлюванням про горе-чоловіків

У РПЦ заявили, що сучасні російські чоловіки слабкі через "жіноче виховання".

Таку думку висловив голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитро Смірнов. Про це він розповів в розмові з церковнослужителями Сизранської єпархії.

"Це є наша національна трагедія", – заявив протоієрей.

На думку Смірнова, звичайно бувають винятки, але рідко. Що стосується жінок, то у них є проблема "вибрати собі нареченого – але їх немає у природі".

Протоієрей Димитро Смірнов gazeta.ru

Отець Дмитро звинуватив в цьому радянську пропаганду, яка привчала до того, що незважаючи на побут і народження дітей, жінка повинна бути сильною і працювати.

"Працювати повинен мужик, і він на цій роботі загартовується", – підкреслив Смірнов.

Священнослужитель зазначив, що хлопчиків з дитинства оберігають мами і бабусі, потім вони шукають собі дружину – як мама, "щоб можна було до грудей припасти і телевізор дивитися".

Рішенням проблеми він вважає спеціальне виховання хлопчиків: зібрати "всю безбатьківщину" і направити в школи під початок офіцерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик РПЦ шокував послужним списком. Його дочка звинуватила батька в сексуальному насильстві.

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