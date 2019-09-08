Немає наречених? У Росії протоієрей оскандалився висловлюванням про горе-чоловіків

У РПЦ заявили, що сучасні російські чоловіки слабкі через "жіноче виховання".
Таку думку висловив голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитро Смірнов. Про це він розповів в розмові з церковнослужителями Сизранської єпархії.
"Це є наша національна трагедія", – заявив протоієрей.
На думку Смірнова, звичайно бувають винятки, але рідко. Що стосується жінок, то у них є проблема "вибрати собі нареченого – але їх немає у природі".
Протоієрей Димитро Смірнов
gazeta.ru
Отець Дмитро звинуватив в цьому радянську пропаганду, яка привчала до того, що незважаючи на побут і народження дітей, жінка повинна бути сильною і працювати.
"Працювати повинен мужик, і він на цій роботі загартовується", – підкреслив Смірнов.
Священнослужитель зазначив, що хлопчиків з дитинства оберігають мами і бабусі, потім вони шукають собі дружину – як мама, "щоб можна було до грудей припасти і телевізор дивитися".
Рішенням проблеми він вважає спеціальне виховання хлопчиків: зібрати "всю безбатьківщину" і направити в школи під початок офіцерів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик РПЦ шокував послужним списком. Його дочка звинуватила батька в сексуальному насильстві.
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