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30 грудня • оновлено в 13:50
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"Немає контактів": Путін зрікся від "Л/ДНР" після обміну полоненими

1.9т
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Президент РФ Володимир Путін не брав участі в переговорах щодо обміну полоненими на Донбасі, але використовував свій авторитет, щоб сприяти цьому процесу.

Про це повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає RT.

"Президент Росії не брав участі в цих переговорах, в цих контактах, президент Росії використовує свій вплив, свій авторитет з тим, щоб сприяти здійсненню подібного обміну", – заявив він.

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Також Пєсков додав, що у представників України немає прямих контактів з терористами "Л/ДНР", тому і існує тристороння контактна група.

"Власне, якби вони були, то, напевно, справи б йшли набагато легше в цьому плані. Тому тут тристороння комісія і так далі. Тільки тому, що відсутні прямі контакти", – підкреслив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л / ДНР", в ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

Після обміну в Росії зажадали, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін полоненими
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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