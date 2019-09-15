"Нема про що з тобою говорити": стало відомо про сварку Суркова і Венедиктова на весіллі Собчак

Між помічником глави Росії і куратором війни на Донбасі Владиславом Сурковим і головним редактором радіо "Ехо Москви" Олексієм Венедиктовим стався конфлікт.

Про це стало відомо на весіллі телеведучої Ксенії Собчак, де "зв'язковий Путіна" намагався поговорити з Сурковим, передає телеграм-канал "Чеснаков".

"Розмова Венедиктова із Сурковим на весіллі Собчак, почута випадковим свідком... Венедиктов підходить до Суркова. Сурков не подає йому руку. Венедиктов - Суркову: "Слав, давай зустрінемося, поговоримо". Сурков: "Про що, Льош?" Венедиктов: "Про все". Сурков: "Та нема про що з тобою говорити". Все", - сказано в повідомленні.

Сурков і Венедиктов телеграм-канал Венедиктова

"Наше джерело підтверджує, що Венедиктов під час весілля Собчак намагався поговорити з Сурковим, але був кілька разів ввічливо посланий", - наголошується в телеграм-каналі НЕЗЫГАРЬ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Венедиктов відвідав Київ, де в інтерв'ю одному з видань вибухнув зухвалою заявою про окупований Крим.

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