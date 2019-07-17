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Нелюдські крики і кийки: з'явилися відео жорстокого побиття в російській колонії

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У середу, 17 липня, російська "Нова газета" розмістила жорстокі тортурні відео з жорстокими тортурами у ярославській ВК-1 (Росія). Ув'янених по-звірячому били тільки через те, що один з них вимагав свій ж туалетний папір.

Відео датовані лютим 2016 року і були відомі співробітникам, які розслідували ярославську справу, повідомило видання. Ці ролики потрапили до адвокатів у зв'язку зі схожою справою річної давнини: вони були відновлені експертами з вилученої з колонії техніки.

Однак, зазначається, що досі слідство не вбачає підстав для порушення справи за мотивами записів.

Ярославська ВК-1

Ярославська ВК-1

радіо Свобода

"Перші два ролики, зняті на камери відеореєстраторів тюремників, демонструють нам "виховні заходи" щодо засуджених з камери № 12 ШІЗО (Штрафного ізолятора. – Ред.) ВК-1 Ярославля. Знову нелюдські крики, кийки, "клас виховної роботи". Два інших — доповідь чергового помічника начальника колонії Забодалова своєму начальству", — йдеться у статті.

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Колишній ув'язнений колонії Руслан Вахапов розповів, що у виправному закладі виник конфлікт: засуждений Андрій Іванов кілька днів поспіль скаржився, що йому з особистих речей не видають туалетний папір.

Працівники вирішили втихомирити це "звичним методом", проте ув'язнені виявилися готовими до силового сценарію: але незважаючи на те, що засуджені намагалися захистити Іванова, його все одно побили, повідомив Вахапов.

Видання написало, що на інших відео, які стосуються цієї ж події, співробітники колонії намагалися підготувати "вживану" версію обставин застосування сили.

Уточнюється, що черговий помічник начальника колонії Ігор Забодалов доповів в обласне Управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) обставини застосування сили щодо ув'язнених і повідомив, що "камеру виводили для обшуку, у них був заборонений предмет", але засуджені відмовилися виходити з неї. Він також звернувся до співробітників і заявив, що роботу вони виконали "на трійку, вчора на п'ятірку було", підкреслило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в липні 2018 року російська "Новая газета" опублікувала запис жорстоких тортур ув'язненого Євгена Макарова співробітниками ФКУ у виправній колонії-1 по Ярославській області. Потім в березні 2019 року видання опублікувало нові факти катувань над ув'язненими в тюрмах РФ.

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Росія Ярославль
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Махно Володимир
Махно Володимир
маловато всыпали зэкам! нужно добавить еще! они ведь за этим пришли на зону?!
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CARGO 100
CARGO 100
Ну отпистили какого-то Абдулу-оглы и шо?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Никаких издевательств не вижу. Нефиг выпендриваться. Да еще в ШИЗО.
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