Нелюдські крики і кийки: з'явилися відео жорстокого побиття в російській колонії

У середу, 17 липня, російська "Нова газета" розмістила жорстокі тортурні відео з жорстокими тортурами у ярославській ВК-1 (Росія). Ув'янених по-звірячому били тільки через те, що один з них вимагав свій ж туалетний папір.

Відео датовані лютим 2016 року і були відомі співробітникам, які розслідували ярославську справу, повідомило видання. Ці ролики потрапили до адвокатів у зв'язку зі схожою справою річної давнини: вони були відновлені експертами з вилученої з колонії техніки.

Однак, зазначається, що досі слідство не вбачає підстав для порушення справи за мотивами записів.

Ярославська ВК-1 радіо Свобода

"Перші два ролики, зняті на камери відеореєстраторів тюремників, демонструють нам "виховні заходи" щодо засуджених з камери № 12 ШІЗО (Штрафного ізолятора. – Ред.) ВК-1 Ярославля. Знову нелюдські крики, кийки, "клас виховної роботи". Два інших — доповідь чергового помічника начальника колонії Забодалова своєму начальству", — йдеться у статті.

Колишній ув'язнений колонії Руслан Вахапов розповів, що у виправному закладі виник конфлікт: засуждений Андрій Іванов кілька днів поспіль скаржився, що йому з особистих речей не видають туалетний папір.

Працівники вирішили втихомирити це "звичним методом", проте ув'язнені виявилися готовими до силового сценарію: але незважаючи на те, що засуджені намагалися захистити Іванова, його все одно побили, повідомив Вахапов.

Видання написало, що на інших відео, які стосуються цієї ж події, співробітники колонії намагалися підготувати "вживану" версію обставин застосування сили.

Уточнюється, що черговий помічник начальника колонії Ігор Забодалов доповів в обласне Управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) обставини застосування сили щодо ув'язнених і повідомив, що "камеру виводили для обшуку, у них був заборонений предмет", але засуджені відмовилися виходити з неї. Він також звернувся до співробітників і заявив, що роботу вони виконали "на трійку, вчора на п'ятірку було", підкреслило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в липні 2018 року російська "Новая газета" опублікувала запис жорстоких тортур ув'язненого Євгена Макарова співробітниками ФКУ у виправній колонії-1 по Ярославській області. Потім в березні 2019 року видання опублікувало нові факти катувань над ув'язненими в тюрмах РФ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.