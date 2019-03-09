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Неймовірні подробиці: як врятувався Юдін з групи Дятлова

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Єдиний, хто вижив у перевалі Дятлова Юрій Юдін розповів, як його врятувала хвороба. Всю решту життя він присвятив пошукам причини трагедії і просив поховати його поруч із загиблими друзями.

Як пише Газета, Юрій Юдін народився 19 липня 1937 року в селі Табори Свердловської області. Батько, який служив зв'язківцем на фронті, загинув в 1942 році.

У документах Таборінского військового комісаріату глава сімейства Юдіних значиться зниклим безвісти в боях під Воронежем. До родичів незнайдених солдат у роки Великої Вітчизняної війни ставилися з презирством, слово "пропав" прирівнювали до "зрадив".

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Проте, Юра старанно вчився, закінчив 10 класів зі срібною медаллю. Ще в школі, на збиранні картоплі, він отримав ревмокардит — клінічний прояв ревматизму, при якому патологічний процес локалізується переважно в серце. До походу з групою Дятлова Юра брав участь в шести походах, в тому числі третьої категорії складності.

Група Дятлова

Група Дятлова

Архівне фото

Від загибелі Юру врятувала хвороба — у перші дні походу у нього запалився сідничний нерв, через що йому довелося повернутися. "Уже почало сутеніти. Вся затримка через коня. З нами їде Юра Юдін. Він несподівано захворів і йти в похід не може. Там він вирішив для інституту набрати каменів", — записав у похідному щоденнику Юра Дорошенко.

"Поснідавши, частина хлопців на чолі з Юрою Юдіна, нашим відомим геологом, пішла в кернохраніліще, сподіваючись зібрати якісь матеріали для колекції. Нічого крім піриту та прожилок кварцу в породі там не виявилося. Збиралися довго: мазали лижі, підганяли кріплення. Юрка Юдін сьогодні їде назад додому. Шкода, звичайно, з ним розлучатися, особливо нам з Зіною, але нічого не поробиш", — додав Коля Тібо-Бріньоль.

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Коли Юдін прощався з хлопцями з групи Дятлова, Людмила Дубініна подарувала йому плюшевого ведмедика. Юрій Юдін зберігав його як талісман до кінця життя. Друзі припускали, що саме тому Юдін так і не одружився, його серце залишилося там, на перевалі Дятлова, де загинула Дубініна. Юрі першому довелося впізнавати тіла загиблих друзів і їхні речі.

Неймовірні подробиці: як врятувався Юдін з групи Дятлова

"Я вважаю, що одяг і спорядження учасників цілком задовольняли вимогам, що пред'являються до учасників зимових походів. Єдиним недоліком можна вважати те, що група не мала спирту, але це ніякими інструкціями не передбачено", — повідомив він на допиті.

"Потім він все життя мучився, приїжджав щороку 2 лютого в Єкатеринбург на кладовищі до хлопців і зі сльозами говорив:" Я повинен був бути з вами ", - згадував Сергій Соргін, один з організаторів робіт з пошуку групи студентів.

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Після інституту Юдін був розподілений в Солікамськ, де працював на магнієвому заводі. Там же, в Соликамске, він організував турклуб "Полюс", продовжуючи справу Дятлова; працював заступником голови міста з економіки. Про групу Дятлова він майже нікому не розповідав, багато його співробітники або знайомі не здогадувалися, що він один з учасників тургрупи. Юдін жив відокремленої особистим життям, без дружини і дітей, в Соликамске.

У 1971 році за вірну службу заводу чоловікові дісталася трикімнатна квартира. Житлоплощу з ним ділили мати, сестра і її дитина. До 1975 року Юдін залишився один. Дізнавшись, що його колезі дали на велику сім'ю двокімнатну квартиру, Юрій Юхимович запропонував помінятися. Угода відбулася. У новопридбаному житло турист і прожив решту життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уральський мисливець Анатолій Степочкин стверджує, що одного разу зовсім випадково дізнався, що могло статися з туристами на перевалі Дятлова в 1959 році.

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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Язин Михаил
Язин Михаил
Не понимаю почему пархатых из обоза интересует судьба туристов из группы Дятлова. Лучше про вальцмана что-нибудь напишите
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Язин Михаил, не понимаю, почему тебя интересует какой-то Вальцман?
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