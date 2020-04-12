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12 квітня • оновлено в 21:12
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"Нехай оре!" Кадиров придумав покарання для росіян за порушення карантину

10.4т
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Глава Чечні Рамзан Кадиров пропонує відправляти порушників карантину через пандемію коронавірусу на сільськогосподарські роботи.

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Про це пише видання "Чечня Сьогодні". Сам Кадиров вважає, що карати всю сім'ю за помилку одного з родичів несправедливо, а ось самі порушники зобов'язані виплатити борг перед суспільством.

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

"Йому не сиділося вдома, і він вийшов? Ну так нехай цілий день працює на полІ і приносить користь. Ми знайдемо йому роботу. Нехай оре поля, сіє і вирощує", - заявив він.

Відбувати покарання глава Чечні пропонує до закінчення епідемії у всій Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рамзан Кадиров заявляв, що порушників карантину у зв'язку з пандемією коронавируса варто було б вбивати.

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Автор
Лана Устимова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
хвороба карантин Новини Росії
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Pollak John
Pollak John
Кадырку на царство !! ))
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ахматович здесь прав..Нарушил?Марш на поля хоть какую-то пользу принесешь..
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2
1
Ne Sto
Ne Sto
UA. RUNIC, на поля или на бутылку
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