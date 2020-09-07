Нехай лікують, як треба, він заборгував мені, – кухар Путіна про 1 млн для Навального

Юрій Сергієнко Новини Росії 20:36, 7.09.2020 Оновлено: 21:05, 7.09.2020

Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, переказав німецькій лікарні Charite 1 мільйон рублів на лікування опозиційного політика Олексія Навального.

Як пише RT з посиланням на пресслужбу пов'язаної з ним компанії "Конкорд", це був "черговий транш".

У компанії наголосили, що клініка вже відзвітувала за минулі кошти і зазначила, що переказаних грошей має вистачити на подальше лікування опозиціонера.

"Нехай лікують так, щоб був абсолютно здоровий, тим більше він мені гроші винен", – заявив Пригожин.

Telegram RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Пригожин заявив про готовність оплатити лікування Навального. Наприкінці липня він уже переказував опозиціонеру мільйон рублів як пожертву, однак політик не прийняв гроші.

Тим часом Навального вивели зі штучної коми і відключили від апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Однак творці цієї отрути заперечують результати дослідження.

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