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Нехай лікують, як треба, він заборгував мені, – кухар Путіна про 1 млн для Навального

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
6,9 т.
Пригожин переказав мільйон на лікування Навального

Пригожин переказав мільйон на лікування Навального.

Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, переказав німецькій лікарні Charite 1 мільйон рублів на лікування опозиційного політика Олексія Навального.

Як пише RT з посиланням на пресслужбу пов'язаної з ним компанії "Конкорд", це був "черговий транш".

У компанії наголосили, що клініка вже відзвітувала за минулі кошти і зазначила, що переказаних грошей має вистачити на подальше лікування опозиціонера.

"Нехай лікують так, щоб був абсолютно здоровий, тим більше він мені гроші винен", – заявив Пригожин.

Telegram RT.

Telegram RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Пригожин заявив про готовність оплатити лікування Навального. Наприкінці липня він уже переказував опозиціонеру мільйон рублів як пожертву, однак політик не прийняв гроші.

Тим часом Навального вивели зі штучної коми і відключили від апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що військові токсикологи Бундесверу встановили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Однак творці цієї отрути заперечують результати дослідження.

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РосіяотруєнняВолодимир ПутінЄвген ПригожинОлексій Навальний
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