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31 березня • оновлено в 12:04
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Михайло Крутіхін
Михайло Крутіхін
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Нефть отдают уже бесплатно и готовы платить, чтобы только взяли

13.9т
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Причина падения цены на нефть – это экономический спад, который начался и очень хорошо наметился еще задолго до этого года, и второе – этот спад ускорился в результате вспышки коронавируса и пандемии. Это привело к остановке промышленного производства во многих странах и естественно, в результате чего сократилось употребление электроэнергии, топлива. Работа предприятий была остановлена по всему миру, и если верить подсчетам, то где-то из в 100 млн баррелей мирового употребления в сутки, теперь осталось от силы 75. То есть потребление и спрос сократились на целую четверть. Нефти сейчас гораздо больше, чем мир может поглотить. Все пытаются предлагать различные скидки, продают дешевле, чтобы сохранить свою рыночную нишу. Начинается ценовая война между конкурентами и поставщиками.

16,2 доллара за баррель – это цена российского Urals, цена Brent в этот момент была где-то меньше 21, ближе к 19 долларам. Канадская нефть продается по 3 доллара, а в США и Азии есть случаи, когда нефть просто отдают, да еще и платят за то, чтобы ее взяли. Нет сил хранить ее в нефтехранилищах или в танкерах, за которые надо платить.

Пока что все давит на цену на нефть, баланс спроса и предложения тоже. Такая тенденция сохранится с наступлением апреля, когда прекращается действие договоренности ОПЭК+ и все ее участники будут добывать и экспортировать столько нефти, сколько смогут. Нефти будет все больше, ценовая война обостриться. Хотя рынок предвидит некоторые повешения – например, цена на нефть в июньских фьючерсах уже выше - 27-29 долларов за баррель. А в июле и в августе еще выше. Есть и такие ожидания.

Нефть отдают уже бесплатно и готовы платить, чтобы только взяли

Такая низкая цена на нефть многопланово влияет на российскую экономику. Сокращается размер запасов, которые можно рентабельно извлекать из земли. Если до этого кризисного положения Министерство энергетики и природных ресурсов оценивали, что в России примерно 30% от всей оставшийся нефти – это рентабельная нефть, ее легко относительно извлекать и даже получать какую-то прибыль от ее извлечения. А вот 70% - это трудноизвлекаемая нефть. Чтобы получать из нее какую-то прибыль, компании должны иметь на выходе цены 65-85 долларов за баррель. Таких цен сейчас нет. То есть, нефть существует, но взять ее экономически невозможно.

Когда цена на нефть сокращается, это значит, что вместо 30% мы будем иметь 20% оставшийся нефти, которую можно добывать. Да, немного поможет девальвация рубля, издержки, если их выражать в долларах, сократятся. Но такое положение не спасает. Инфляция, рабочая сила, электроэнергия, оборудование – все это съест выигрыш от девальвации.

Сокращение объема нефти повлечет за собой не просто сокращение поступлений в российский бюджет, но и в Фонд национального благосостояния тоже. Чтобы выполнять бюджет, нужно из этого фонда брать деньги. А бюджет сверстан из цены на нефть 42,40 доллара, и вся разница между реальной ценой и ценой, которая заложена в бюджет, поглощается из Фонда национального благосостояния. На сколько его хватит, когда его исчерпают – большой вопрос. Некоторые говорят, что Фонда хватит на 6-10 лет, а некоторые, что на полтора-два года.

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Автор
Михайло Крутіхін Михайло Крутіхін
Теми
Світові ціни на нафту Криза в Росії Світова фінансова криза
Місце
Росія
Теги
нафта Новини Росії
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Во пеpдаки у вислоухих полыхают! Сейчас точно затарятся нефтью и деньгами на халяву. И самозалетающими в рот галушками.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стадо лаптеногов из страны-матрёшки дружно заверещали про очень полезные цены на нефть для помойки! Этим баранам путЕн ccыт прямо в рыло - но скоту все "божа роса"!(с)
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Россия вперде!И это не может не радовать!Слава Украине!Алени,мы вас породили,мы вас и уничтожим!Победа будет яркой и молниеносной.
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