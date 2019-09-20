Небо затягло чорним димом: у Росії загорівся черговий ТЦ. Відео

У місті Владивосток (Росія) загорівся торговельно-розважальний центр "Максим".
Відео з місця НП опублікував Telegram-канал Mash (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що вогонь охопив практично всю будівлю, а в небо піднялися чорні клуби диму.
У Владивостоку загорівся ТРЦ
Скріншот з відео
У Владивостоку загорівся ТРЦ
Скріншот з відео
Відзначається, що початкова площа пожежі склала 70 кв. метрів.
Пожежа розгорілася в місті рано вранці, тому, повідомляється, що людей у ТЦ не було.
У Владивостоку загорівся великий ТЦ Максим.- Umar (@ Umar20946390) September 20, 2019
Початкова площа пожежі - 70 кв.м. Вогонь охопив дах і верхню частину будівлі. У місті ранній ранок, відвідувачів всередині бути не повинно. pic.twitter.com/MtExTZgBCF
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня в столиці Чечні Грозному трапилася пожежа в найбільшому ТРЦ "Гранд Парк".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.