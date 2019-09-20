Небо затягло чорним димом: у Росії загорівся черговий ТЦ. Відео

У місті Владивосток (Росія) загорівся торговельно-розважальний центр "Максим".

Відео з місця НП опублікував Telegram-канал Mash (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вогонь охопив практично всю будівлю, а в небо піднялися чорні клуби диму.

У Владивостоку загорівся ТРЦ Скріншот з відео

У Владивостоку загорівся ТРЦ Скріншот з відео

Відзначається, що початкова площа пожежі склала 70 кв. метрів.

Пожежа розгорілася в місті рано вранці, тому, повідомляється, що людей у ТЦ не було.

У Владивостоку загорівся великий ТЦ Максим.



Початкова площа пожежі - 70 кв.м. Вогонь охопив дах і верхню частину будівлі. У місті ранній ранок, відвідувачів всередині бути не повинно. pic.twitter.com/MtExTZgBCF - Umar (@ Umar20946390) September 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня в столиці Чечні Грозному трапилася пожежа в найбільшому ТРЦ "Гранд Парк".

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