"Небезпека наростає": Орєшкін заговорив про розвал Росії

У Росії спостерігається небезпечна для існуючого режиму тенденція: протести в регіонах із того чи іншого приводу спалахують все частіше, а грошей на підкуп місцевої еліти у Кремля все менше.

Небезпека розвалу Російської Федерації наростає. Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. У контексті останніх подій в Інгушетії, де виник рух за вихід республіки зі складу РФ і приєднання до Грузії, він визнав: "Протести спалахують у різних регіонах, грошей у Кремля на це все менше, силових ресурсів також менше".

Герб РФ, ілюстрація wall.alphacoders.com

"Що стосується того, що в середньостроковій або далекій перспективі матиме місце зміна кордонів Російської Федерації, то я це, звичайно, припускаю. Це один із можливих варіантів. Інша справа, що, мені здається, він не найбільш імовірний", - сказав політолог.

За його оцінками, "найближчим часом ми просто перебуватимемо в ситуації з деградуючими соціальними інститутами, інститутами того ж територіального менеджменту".

Орєшкін не вірить у те, що РФ розпадеться найближчим часом. "Це триватиме дуже довго. Говорити про те, що зараз Росія розпадеться, як розпався Радянський Союз – мені здається, це передчасно, це wishful thinking. Ті, кому не подобається Путін, поспішають про це говорити", – зауважив він.

Водночас політолог визнав: небезпека розвалу РФ дійсно існує. "З моєї точки зору, вона, скоріше, наростає, ніж слабшає. Інше питання – як довго це може тривати", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Ігор Яковенко заявив: правління Володимира Путіна в Росії може бути довічним; після нього держава Росія зникне в її сьогоднішніх кордонах.

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