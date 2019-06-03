ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Небезпека наростає": Орєшкін заговорив про розвал Росії

2.3тЧитати матеріал російською

У Росії спостерігається небезпечна для існуючого режиму тенденція: протести в регіонах із того чи іншого приводу спалахують все частіше, а грошей на підкуп місцевої еліти у Кремля все менше.

Небезпека розвалу Російської Федерації наростає. Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. У контексті останніх подій в Інгушетії, де виник рух за вихід республіки зі складу РФ і приєднання до Грузії, він визнав: "Протести спалахують у різних регіонах, грошей у Кремля на це все менше, силових ресурсів також менше".

Герб РФ, ілюстрація

Герб РФ, ілюстрація

wall.alphacoders.com

"Що стосується того, що в середньостроковій або далекій перспективі матиме місце зміна кордонів Російської Федерації, то я це, звичайно, припускаю. Це один із можливих варіантів. Інша справа, що, мені здається, він не найбільш імовірний", - сказав політолог.

Новини
У Кремлі йдуть війни, росіяни починають виходити на протести — Саша Сотник

За його оцінками, "найближчим часом ми просто перебуватимемо в ситуації з деградуючими соціальними інститутами, інститутами того ж територіального менеджменту".

Орєшкін не вірить у те, що РФ розпадеться найближчим часом. "Це триватиме дуже довго. Говорити про те, що зараз Росія розпадеться, як розпався Радянський Союз – мені здається, це передчасно, це wishful thinking. Ті, кому не подобається Путін, поспішають про це говорити", – зауважив він.

Водночас політолог визнав: небезпека розвалу РФ дійсно існує. "З моєї точки зору, вона, скоріше, наростає, ніж слабшає. Інше питання – як довго це може тривати", – підсумував він.

Новини
Протести в Росії: Зубов розгадав тактику Путіна

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Ігор Яковенко заявив: правління Володимира Путіна в Росії може бути довічним; після нього держава Росія зникне в її сьогоднішніх кордонах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Дмитро Орєшкін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
2
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Обоз вообще с редактированием статей не парится. Ну как можно в названии статьи писать, что "Россия развалится", это мол Орешкин сказал. И тут же в статье цитировать того самого Орешкина, который говорит, что "Орешкин не верит в то, что РФ распадется в ближайшее время." Возможно когда-нибудь это и произойдет, а возможно и нет. Короче, бабка на двое сказала.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Опять мыши кота хоронят (((
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мені хочеться, щоб тенденція почалася, принаймні буде нагода від нас відчепитись.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки