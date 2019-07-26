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"Небезпечна історія": у Росії заговорили про військову відповідь на захоплення танкера СБУ

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На факт затримання російського танкера NEYMA Службою безпеки України Російська Федерація може відповісти військовим шляхом.

"Це, звичайно, небезпечна історія", – сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

На думку політика, йдеться і про політичну, і про військову небезпеку.

Танкер NEYMA

Танкер NEYMA

Україна.ру

"З одного боку, це виглядає логічно – "ви взяли наших, ми взяли ваших". Але з іншого боку, я не знаю, як це буде виглядати з точки зору міжнародного права і того обґрунтування, яке давала наша влада", – зазначив він.

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"Те, що вчинила наша влада, було абсолютно протиправним. Але ось чого побоююся: я не впевнений, що дії вашої влади теж не є протиправними. Поки що ви тримаєтеся в правовому полі, ви можете звинувачувати нашу країну в тому, що ми порушили. Але якщо ця дія СБУ буде кваліфікована як протиправна, то в певному сенсі ви зрівнюється з нами. Ця загроза є", – переконаний опозиціонер.

Він також не виключив військової відповіді Кремля. "Мені здається, що така ймовірність теж є. На фоні ситуації в Москві, обшуків і затримань, можна зробити висновок, що наша влада очевидно переходять до жорстких заходів. Останні дискусії з опозицією стали нагадувати розмови з "товаришем маузером", а не з оратором. Якщо вони у внутрішній політиці переходять до таких методів, то зі значною ймовірністю вони перейдуть до них же і в зовнішній політиці. Все це пов'язано. І я думаю, що військова відповідь Україні стає більш імовірною".

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СБУ захопила російський танкер: Кремль вибухнув погрозами

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою в порту Ізмаїла затримала російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці. Він був перейменований у NIKA SPIRIT. Судно визнано речовим доказом, готується клопотання про його арешт.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Затримання СБУ російського танкера Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Гозман
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
в блокировании пролива можно обвинять российских капитанов и фсб-шников, но корыто в чём виновато?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
З Гозмана опозиціонер як пуля з гівна. Опозиція на московії вже давно знищена у прямому та переносному значенні. Отже Гозман звичайний лібераст, що підмахує тупіну при кожній нагоді.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Недавний прецедент - захват Ираном британского танкера - англичане грозят военными действиями - так что все демократичненькО
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