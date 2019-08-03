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Неадекватні росіяни влаштували жорстку бійку на борту літака: відео потрапило в мережу

12.5т Читати матеріал російською

Росіяни влаштували бійку на борту літака "Турецьких авіаліній" рейсу Стамбул - Єкатеринбург ще до зльоту.

Так, конфлікт почався під час розсаджування пасажирів. Першою в бійку з чоловіком полізла жінка. Потім за неї почав заступатися ще один з пасажирів, передає E1.RU. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті їх вдалося розняти, а з рейсу зняли всіх трьох учасників конфлікту. "Перша розпустила руки жінка, чоловік сивий вдарив її по обличчю у відповідь. Той, що зліва, заступився за жінку", – розповів очевидець Олександр.

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Бійка на борту літака

Бійка на борту літака

Скріншот з відео

Через що саме виникла сварка, ніхто не знає. На відео, яке зняв один із пасажирів, видно саму бійку і чутно, чоловік-захисник кричить своєму опонентові: "Ти як можеш жінок бити? Ти де знаходишся?".

Через бійку виліт літака затримали приблизно на 45 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак однієї з російських авіакомпаній, що здійснював рейс із Санкт-Петербурга в Анталью, змушений був піти на незаплановану посадку в Сочі через п'яного дебошира на борту.

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Росія Єкатеринбург
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