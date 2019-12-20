Не зміг злетіти: у Росії трапилася нова НП з горе-літаком

У Росії літак Sukhoi Superjet 100 компанії "Аерофлот" не зміг вилетіти з Челябінська до Москви через проблеми з двигуном.

НП з горе-лайнером, на борту якого перебувало 79 пасажирів, трапилася вранці 20 грудня, коли той готувався злетіти рейсом 7:55 за місцевим часом. Про це повідомляє Znak.

Зазначається, що з невідомих причин пілоти двічі не змогли запустити двигун літака. Тому екіпаж вирішив скасувати політ.

Новини У Росії на злітній смузі загорівся літак із пасажирами

У Росії стався новий ПП з Sukhoi Superjet 100 golos-ameriki.ru

"Виліт літака Sukhoi Superjet 100 за маршрутом Челябінськ – Москва був запланований на 7:55. Проте пілотам не вдалося завести двигун повітряного судна, вони вирішили висадити пасажирів. Ті перебуватимуть в аеропорту, поки авіакомпанія не з’ясує обставини НП", – прокоментував прессекретар аеропорту Сергій Куклєв.

За його словами, вони вирішили чекати прильоту техніків із "Аерофлоту" для огляду повітряного судна, оскільки самі не можуть займатися цим питанням.

Пізніше пасажирів вирішили відправити або денним рейсом, або трансфером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в московському аеропорту "Шереметьєво" трапилася надзвичайна подія з літаком. Він не впорався із керуванням і перекрив руліжні доріжки на злітно-посадковій смузі.

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