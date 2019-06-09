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"Не забудемо, не пробачимо": російські активісти достроково поховали Путіна

1.5тЧитати матеріал російською

Двоє російських активістів Асан Мумджі і Володимир Шепіцин провели акцію, в якій достроково поховали президента своєї країни Володимира Путіна.

Вони одягли футболки з його фотографією в рамці з надгробної чорною стрічкою і датою смерті – 2019 й рік. На них напис – "Не забудемо, не пробачимо". Флешмоб пройшов в рамках форуму "Вільна Росія", який проходить в латвійському місті Тракай цими вихідними, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Більше не можемо терпіти цю людину. Він уже 20 років при владі. Набридло. Пора вже щось робити. Якщо ви думаєте, що легко надрукувати такі футболки? Ні. Люди бояться за свій бізнес. У такій футболці ходжу навіть в Росії. Поліцейському сказав, що це двійник Путіна. Він тільки знизав плечима", — зазначив Мумджі.

"А скільки у нього двійників? То він молодо виглядає, то він старо виглядає; то він хлопчиків в живіт цілує, то у нього незаконно народжені діти від Аліни Кабаєвої народжуються", — додав його товариш Шепіцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російських журналістів вигнали з форуму в Литві.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росії
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Ой..а где комменты пропутинских высрулей??? А шо такое...методичку не прислали..че не ответили, аль не прочитали??? Как так, сцаря ж обидели...или советуетесь???? Или сами того желаете но втихаря?? Ну ответьте..интересно же
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Kom AV
Kom AV
Почему то вспомнилось как набили морду Асан Мумджи в Питере. Если кто не в курсе - он встал в одиночном пикете с украинским флагом в центре Питера. У него мирно спросили, а позволи ли ему так же встать с российским флагом на Крещатике. Полез "в бутылку", в результате получил в "репу". Наверное по этому теперь проводит подобные акции подальше от дома...
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