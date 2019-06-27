"Не варто і п'яти копійок": Путін зробив цинічну заяву про замах на Скрипалів

Історія з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері "не варта і п'яти копійок".

З такою цинічною заявою глава РФ Володимир Путін виступив в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

"Послухайте, вся ця метушня з приводу розвідників і контррозвідників не варта серйозних міждержавних відносин. Як кажуть у нас у Росії, ця шпигунська історія не варта і п'яти копійок", – заявив Путін.

"Можна було б нескінченно продовжити список того, що можна стверджувати і в чому можна звинувачувати один одного... Ми повинні залишити це в минулому", – сказав він.

Володимир Путін tvkultura.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський несподівано звернувся до Путіна з вимогою "повернути дітей батькам".

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