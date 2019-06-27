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"Не варто і п'яти копійок": Путін зробив цинічну заяву про замах на Скрипалів

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Історія з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері "не варта і п'яти копійок".

З такою цинічною заявою глава РФ Володимир Путін виступив в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

"Послухайте, вся ця метушня з приводу розвідників і контррозвідників не варта серйозних міждержавних відносин. Як кажуть у нас у Росії, ця шпигунська історія не варта і п'яти копійок", – заявив Путін.

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"Можна було б нескінченно продовжити список того, що можна стверджувати і в чому можна звинувачувати один одного... Ми повинні залишити це в минулому", – сказав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

tvkultura.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський несподівано звернувся до Путіна з вимогою "повернути дітей батькам".

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Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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de lik
de lik
ВВП молодца! С'видомые будут выть, но все в мире уже привыкли и надоело, в Пасе уже показали
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Действительно цинично, украинская разведка давно всё доказала а он отпирается)))))))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Захаров Дмитрий, не все поймут Ваш сарказм
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На то оно и Пуйло! Тварь одичалая - как и вся помойка!
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