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"Не тільки Крим і Донбас": колишній радник Путіна розкрив плани Кремля щодо України

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Президент Росії Володимир Путін хотів би збільшити територію своєї країни до її західних кордонів станом на кінець 18 століття.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів його колишній помічник, економіст Андрій Ілларіонов. За його словами, до неї відноситься не тільки вже захоплені Крим і Донбас, а й більша частина сучасної України за винятком Галичини, Закарпатської України та Буковини.

"9 травня на параді в Москві вперше в публічних промовах, та ще перед військами, Путін використав термін "історична Росія" і пояснив, що це територія "великої Росії", яка виникла у 18 столітті після трьох поділів Речі Посполитої. До неї він відносить велику частину нинішньої України за винятком Галичини, Закарпатської України та Буковини. Це потрібно пам'ятати всім українським політикам, які думають, що досягнуть проривів в переговорах з господарем Кремля", – впевнений економіст.

Війна в Україні

Війна в Україні

Главред

За його словами, війна Путіна проти України носить для нього особливий і сакраментальний характер. Тому він не збирається припиняти її ні за яких умов і буде відвойовувати для русского міра свідомість мільйонів людей.

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"Якби у 2014 році Україні вдалося відстояти Крим і Донбас, ця теза могла би і не закріпитися в його свідомості. Але за 5 років конфлікту ці фантазії тільки вкоренилися в його голові. Він навіть розповів про них своїй армії під час параду Перемоги на Красній площі. До речі, це сталося вже після обрання нового президента України. Українським учасникам переговорів було б корисно не забувати про це", – порадив Ілларіонов.

Він також нагадав про Бухарестський саміт НАТО, де Путін намагався переконати тодішнього президента США Джорджа Буша, що Україна як держава є непорозумінням. А половина її території належить Росії. Це було в квітні 2008 року. Вже через шість років він анексував Крим і ввів свої війська на територію українського Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников розповів, як Путін "підкорив" Європу. Завдяки цьому Росія повернулася в ПАРЄ, не виконавши жодної з умов зняття санкцій.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Андрій Ілларіонов
Місце
Росія
Теги
Україна Новини Росії
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Единственная здравая мысль в этом словоблудии" Украина страна недразумение" ( сомневаюсь ,что эти слова принадлежат Путину) ,что доказывает всё существование независимой Украины!
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Vyevgen Yevgen
Vyevgen Yevgen
Куцырь Дмитрий, ты сам недоразумение.
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Рабсиянские вурдалаки не успокоятся, пока им не вонзят осиновый кол в задницу или как говорят по старинке - посадят всех лаптеногих упырей на кол
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Не только Крым и Донбасс, но и русская Аляска"
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