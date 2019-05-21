"Не сяє новизною!" У Путіна зухвало відповіли на заклик Зеленського щодо Росії

У Кремлі не бачать нічого нового в заклику президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Це та риторика щодо Росії, яка не сяє новизною. Головне, це та риторика, яка не зможе допомогти Україні розібратися із ситуацією на південному сході України. Тому що США не можуть виконати перелік Мінських домовленостей, точно так само, як і Росія. Його повинен і може виконувати Київ", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Голова держави обговорив із представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

Крім того, в Росії провели паралель між новим президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним.

Володимир Путін

Як відомо, Путін не привітав Зеленського з інавгурацією. За словами прес-секретаря глави РФ, він відправить привітання "після перших успіхів" нового президента України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.