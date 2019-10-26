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26 жовтня • оновлено в 09:56
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Андрій Піонтковський
Андрій Піонтковський
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Не сторож я русскоязычному брату своему

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Братство по оружию подполковника Путина и Командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Хоссейн Солейми также, как и в свое время, дружба Гитлера и Сталина скреплено совместно пролитой кровью. На этот раз не поляков, а до полмиллиона сирийцев, уничтоженных людоедским режимом Асада.

Загадка трогательной привязанности Путина к Асаду объясняется не только фантомными геополитическими рефлексами, хотя таковые и наличествуют у всей российской клептоэлиты. Для Путина спасение Асада, удержание его во власти – глубоко личностная сверхценная идея. Это не об Асаде. Это, прежде всего, о его – Путина – собственной безопасности. В параноидальной картине мира подполковника КГБ демонические силы мирового зла одержимы целью последовательно сокрушить всех титанов сопротивления однополярному миру – Милошевича, Каддафи, Асада и, наконец, самого Путина (!). Ужасный конец Каддафи произвел на кремлёвского диктатора глубокое впечатление и укоренил его в этом убеждении.

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С тех пор прикрытие задницы Асада стало всепоглощающей идеей российской внешней политики. А сама эта задница была возведена в ранг сакральной ценности "Русского Мира".

Ну и в качестве дополнительного бонуса, на жителях Алеппо и прочих всяких туркоманах, о существовании которых наш национальный вождь и слухом не слыхивал, испытывались образцы новейшей военной техники. С отеческой гордостью за новый облик российских ВКС Путин рачительно заметил, что они приобретают в сирийской кампании уникальный опыт намного эффективнее и дешевле чем в ходе военных учений.

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С такой же личной страстностью и непреклонной решимостью шагает в Сирии по трупам своих врагов другой военный преступник генерал Солейми. Весь мир запомнил его торжествующий одиночный Парад Победы по развалинам стертого с лица земли Алеппо. Но в отличие от эгоцентрика Путина у генерала Солейми, ощущающего себя частицей двухмиллиардной Уммы, есть возвышенная эзотерическая цель, служению которой он посвятил всю свою сознательную жизнь воина и правоверного мусульманина.

И вот, обеспечив, наконец, в течение нескольких лет сирийской кампании необходимый КСИРу плацдарм, Командующий корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Солейми смог с чувством глубокого удовлетворения возвестить городу и миру, что уничтожение Израиля – это "уже достижимая цель".

Он подчеркнул, что Ирану, спустя четыре десятилетия после исламской революции, "удалось обрести способность уничтожить сионистский режим". Солейми добавил, что еврейское государство должно быть стерто с лица земли и это "больше не мечта". Видимо, Солейми полагает, что стражам исламской революции уже не надо дожидаться завершения приостановленного иранского ядерного проекта и проклятый сионистский режим можно стереть с лица земли массированным ракетным ударом с сирийского плацдарма.

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Риторика религиозного фанатика, главаря крупнейшей в мире террористической организации не оставляет никакого выбора генеральному штабу израильской Армии обороны Израиля. Как и для любого другого государства, столкнувшегося с подобной немыслимой угрозой. Достаточно сослаться, например, на совершенно справедливые замечания таких авторитетных военных экспертов как подполковник Владимир Путин и генерал-лейтенант Сергей Иванов.

"Если кто-либо попытается использовать оружие, соизмеримое с оружием массового уничтожения, против нашей страны, мы ответим мерами, адекватными угрозе. Где бы ни находились террористы, организаторы преступления, их идеологические или финансовые спонсоры. Я подчёркиваю, где бы они ни находились."

"В таких случаях, и я это официально подтверждаю, мы будем наносить удары. В том числе превентивные".

Первое высказывание – из выступления президента В.В. Путина на заседании правительства 22 октября 2002 г., второе – из заявления его министра обороны С.Б. Иванова, сделанного им 28 октября 2002 г.

Подполковник Путин позиционирует себя как большой друг еврейского государства.

"Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством, граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами" – заявил он в ходе недавнего визита премьер-министра Нетаньяху в РФ.

Израильтяне, и не только русскоязычные, ожидали, что большой друг их страны и гарант безопасности русскоязычных во всем мире Путин выскажет как-то своё отношение к откровенным планам своего военного союзника в Сирии.

"Уговаривать Иран вывести войска из Сирии – не проблема России", высказался президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

На языке военных реалий это означает: Да, мне известны оперативные планы моего боевого соратника в Сирии Хоссейна Солейми . Они меня не смущают.

Де-факто российские военнослужащие являются сегодня в Сирии живым щитом для Корпуса стражей исламской революции, готовящегося к "окончательному решению еврейского вопроса". Таков сухой остаток десятилетних специальных отношений Нетаньяху и Путина.

Нетаньяху в ближайшее время отправляется с очередным визитом в Москву. Может быть ему стоит, на этот раз, воспользоваться советом покойной Валерии Ильиничны Новодворской:

"Посмотрите в эти хрустальные глаза, на дне которых лежит бесконечная злоба, злоба рептилии к человеку".

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Автор
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Особи
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Місце
Росія
Джерело
Джерело: kasparov.ru
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Mega Death
Mega Death
Как то слабовато)) Исписался Пионтковский)) Для сгущения красок картины, он бы еще про гостей форума Россия-Африка дописал. Там из президентов и премьеров 43-х стран Африки, много загадочных персонажей и похлеще Хоссейна Солейми)))
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