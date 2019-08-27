Не ракета: експерти оприлюднили скандальний факт про вибух у Росії

На військовій базі в Архангельській області (Росія) 8 серпня вибухнув ядерний реактор, а не ракета, як стверджувала російська влада.

Про це заявив керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів із експлуатації, Нілс Бомер, написало видання "Радіо Свобода".

За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію та лантану.

Вибух у Росії

"Наявність продуктів розпаду, таких як барій та стронцій, спричинена ядерною ланцюговою реакцією. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор", – вважає Бомер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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