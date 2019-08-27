Не ракета: експерти оприлюднили скандальний факт про вибух у Росії

На військовій базі в Архангельській області (Росія) 8 серпня вибухнув ядерний реактор, а не ракета, як стверджувала російська влада.
Про це заявив керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів із експлуатації, Нілс Бомер, написало видання "Радіо Свобода".
За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію та лантану.
Вибух у Росії
"Наявність продуктів розпаду, таких як барій та стронцій, спричинена ядерною ланцюговою реакцією. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор", – вважає Бомер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини. У результаті загинули та постраждали люди.
Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули внаслідок вибуху під Архангельськом.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Згідно із версією корпорації "Росатом", вибух на полігоні трапився через збіг певних факторів. Подібні трагедії нібито нерідко відбуваються під час випробувань нових технологій.
За іншою ж версією, НП трапилася під час випробування ракети на морській платформі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.