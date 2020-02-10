"Путін усім набрид, але..." Риклін пояснив реакцію росіян на портрет у ліфті

Російський опозиційний політик, журналіст Олександр Риклін переконаний, що реакція москвичів на фото президента РФ Володимира Путіна в ліфті не була постановкою.

На його думку, реакція жителів невеликих російських міст у подібній ситуації була б більш стриманою, але і жителям столиці, і жителям провінції "Путін набрид". Про це він сказав OBOZREVATEL.

"Я вже бачив кілька коментарів у мережі, в яких ідеться про те, що це постановка. Я не вірю, що це постановка. Очевидно, там не геніальні актори зайняті, реакція людей дуже натуральна", – зауважив журналіст.

На його думку, слід "враховувати, що це столичне місто. Тут люди більш розкуті". "Я думаю, що в якомусь провінційному містечку люди б мовчали, вони б ніяк не виражали свою думку з цього приводу і не були б настільки імпульсивні. Але, судячи з усього, їм теж було б неприємно бачити цей портрет", – припустив Риклін.

У цьому контексті він додав, що нинішній глава держави "всім набрид". "Люди, може, навіть не усвідомлюють причини, але ця постійна картинка на екрані, очевидна безперспективність всієї цієї політики, люди не бачать жодного світла в кінці тунелю".

Як писав OBOZREVATEL, у ліфті однієї з багатоповерхівок Москви російський пранкер повісив величезний портрет президента РФ Володимира Путіна. Реакція москвичів стала справжнім "сюрпризом".

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